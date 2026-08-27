Uma reportagem revelou uma reviravolta inesperada na relação entre Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, e o jogador francês da equipe, Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé nunca escondeu o fato de dever muito a Luis Enrique, pois foi o treinador que mudou completamente sua carreira e o levou a conquistar a Bola de Ouro de 2025.

Ainda assim, essa relação não ficou livre de momentos de tensão, como aconteceu recentemente no vestiário do estádio Roazhon Park.

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Depois de estar perdendo por 2 a 0 em sua primeira partida no Campeonato Francês contra o Rennes, que não pôde ser disputada no estádio Parc des Princes por causa das más condições do gramado, Luis Enrique surpreendeu a todos ao substituir Dembélé no segundo tempo, colocando em seu lugar Ferran Torres, que garantiu o empate em sua primeira aparição ao marcar dois gols.

Luis Enrique disse após a partida: "Isto é futebol. O Paris Saint-Germain não ganhou nada, absolutamente nada. Se você se preocupa com o que já ganhou, não vai ganhar nada. O mais importante para mim é que não há espaço para acomodação: você precisa se provar todos os dias, em cada treino, em cada partida. Caso contrário, é fácil se sentir acomodado".

E completou: "Não. Nosso objetivo é sempre vencer e, para alcançar isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Isso está claro?".

O jornal "L'Équipe" revelou a existência de momentos de tensão no vestiário entre Luis Enrique e Dembélé.

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Ao fim da partida, o francês foi o último jogador do Paris Saint-Germain a subir ao ônibus e, segundo o "L'Équipe", isso se deve ao fato de Ousmane ter ficado esperando seu treinador.

Dembélé não teve descanso suficiente e acertou com Luis Enrique a extensão de suas férias, e não vai se juntar à equipe antes da próxima segunda-feira. Isso significa que não estará disponível para a partida contra o Lille.