O atacante ganês Mohammed Fuseini, do clube belga Union Saint-Gilloise, foi vítima de um assalto à mão armada em plena luz do dia no último domingo, na capital belga, Bruxelas, onde teve seu relógio de luxo da marca Rolex roubado após ser retirado à força de seu carro por três pessoas encapuzadas, em um incidente descrito por seu clube como "extremamente chocante".

De acordo com o que noticiou o canal belga "HLN", um vídeo que circula na internet mostra o jogador de 24 anos sendo puxado à força para fora de seu carro por três pessoas encapuzadas, antes que roubassem seu relógio Rolex, cujo valor varia entre 8 mil e 14 mil euros.

O ataque ocorreu em plena luz do dia, com duas outras pessoas revistando o carro de Fuseini em busca de outros pertences de valor, antes que os agressores fugissem rapidamente do local do incidente, deixando o jogador em estado de choque.

O clube Union Saint-Gilloise declarou em comunicado oficial: "As imagens registradas no último domingo são extremamente chocantes", acrescentando que o jogador já conseguiu retomar os treinos após passar por exame médico no hospital para confirmar que estava bem.

Fuseini não foi a única vítima naquele dia. O gabinete do Ministério Público de Bruxelas declarou: "Três pessoas foram vítimas de um assalto à mão armada enquanto retornavam a seus carros em Bruxelas no domingo e, de acordo com os resultados preliminares da investigação, foram agredidas por várias pessoas que roubaram delas diversos pertences de valor, entre eles relógios, celulares e objetos pessoais".

Em um desdobramento notável, as autoridades belgas conseguiram identificar um dos suspeitos e prendê-lo. O gabinete do Ministério Público de Bruxelas afirmou que "durante uma busca em sua residência, foram encontrados objetos roubados", acrescentando que "ele foi indiciado por assalto à mão armada no âmbito de uma quadrilha organizada, e foi expedido um mandado de detenção contra ele".

O gabinete do Ministério Público solicitou a nomeação de um juiz de instrução e a manutenção do suspeito sob custódia até o julgamento, no âmbito das investigações em curso para desvendar os demais integrantes da quadrilha que executou os assaltos à mão armada na capital belga.

Fuseini joga pelo clube Union Saint-Gilloise desde o verão de 2024, gozando de grande popularidade entre os torcedores belgas, e marcou 14 gols em 71 partidas disputadas pelo clube em todas as competições. Ele havia marcado o gol da vitória na final da Copa da Bélgica no dia 14 de maio passado, título que sua equipe conquistou às custas do Anderlecht.