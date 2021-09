Momento turbulento do Vasco culmina com invasão de torcedores à sala do presidente do clube

Clube carioca se vê em difícil situação financeira e em fraco desempenho no futebol; organizadas do time fazem protestos e cobram mudanças

Na tarde desta sexta-feira (10), alguns integrantes de torcidas organizadas do Vasco entraram na área do clube para realizar protestos contra a diretoria e o elenco, cobrando Jorge Salgado, atual presidente do clube carioca, e outros dirigentes, além de Leandro Castán, capitão do time.

Os torcedores, que não puderam ser contidos, chegaram até a sala da prêsidencia, que estava vazia e interditada com faixas amarelas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dos integrantes gravou um vídeo, citando nomes da diretoria e Castán, zagueiro e capitão do atual elenco: "Cadê você, Salgado? Cadê Osório? Cadê o Luiz Mello? Cadê o Mussa? Aqui não é invasão, não, a casa é nossa! Estamos cansados, Salgado. Castán, vamos cobrar esse elenco. Você é o capitão. Ninguém no clube? Estão dando folga?"

Vídeo da torcida entrando na sala da presidência em São Januário. pic.twitter.com/0IORmbeK8K — Colina Informa ✠ (@Colina_Informa) September 10, 2021

O Vasco se pronunciou sobre o caso. Na nota do clube, há explicado que os torcedores já foram retirados do local, além de lamentar o ocorrido, já que sempre estiveram abertos ao diálogo:

"Os torcedores já foram retirados das instalações do Clube pela intervenção da segurança, com o apoio da Polícia Militar. Não foram registrados atos de violência nem danos ao patrimônio de São Januário.

O Vasco lamenta o incidente. A administração sempre esteve aberta ao diálogo com todos os públicos relativos ao Clube, inclusive as torcidas organizadas, as quais foram recebidas diversas vezes para reuniões, tanto em São Januário quanto no CT Moacyr Barbosa.

O Vasco da Gama vai tomar as providências cabíveis para que cenas lamentáveis como essas não se repitam".

Atualmente na nona posição da Série B do Brasileirão, o Vasco vive má fase no campeonato e financeiramente, tendo realizado uma troca de técnico nesta última semana, na saída de Lisca "Doido" e chegada de Fernando Diniz.

Nesta temporada, o clube se mantém com 23 pontos no Campeonato Brasileiro, com nove vitórias, cinco empates e nove derrotas.