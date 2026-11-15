Momento excepcional: delegação americana torce calorosamente pela Argélia diante do Togo

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Depois que a cidade de Lawrence, no estado do Kansas, recebeu a seleção da Argélia e milhares de seus torcedores com uma hospitalidade excepcional durante a Copa do Mundo de 2026, a Argélia retribuiu o gesto recebendo uma grande delegação americana em uma visita oficial de amizade.

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A delegação, formada por cerca de 40 a 42 pessoas de Lawrence, Kansas City e Elkader, no estado de Iowa, chegou à Argélia no dia 9 de novembro, a convite do presidente Abdelmadjid Tebboune.

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A delegação americana chamou a atenção durante a presença na partida da seleção da Argélia contra o Togo, na noite de sábado, no estádio Hocine Aït Ahmed, na cidade de Tizi Ouzou, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, em uma cena que representou a continuidade da relação de amizade que nasceu entre as duas partes durante a Copa do Mundo de 2026.

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A agência de notícias argelina informou que os membros da delegação acompanharam a partida em meio a um clima de festa, que refletiu os laços de amizade entre os povos argelino e americano.

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Os membros da delegação ocuparam a tribuna de honra do estádio Hocine Aït Ahmed e demonstraram seu apoio à seleção argelina diante do Togo, durante a partida que terminou com a vitória dos donos da casa (1 a 0).

Eles também compartilharam com a torcida o clima de incentivo e entoaram o hino nacional argelino antes do início da partida, em uma cena que trouxe à memória as imagens que circularam durante a Copa do Mundo, quando a seleção da Argélia e seus torcedores receberam uma acolhida marcante na cidade de Lawrence.

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A delegação é composta por cerca de 42 cidadãos americanos das cidades de Lawrence e Kansas City, no estado de Kansas, além de personalidades da cidade de Elkader, no estado de Iowa, entre eles o prefeito de Lawrence, Brad Finkeldei, e o prefeito de Elkader, Joshua Pope.

Isso além da ex-embaixadora americana na Argélia, Elizabeth Moore Aubin, e da inspetora dos serviços de polícia da cidade de Kansas, Megan Bardwell, bem como representantes da Universidade do Kansas e da sociedade civil.

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Os membros da delegação já haviam visitado o Centro Técnico Nacional em Sidi Moussa na última quinta-feira, onde se encontraram com os jogadores da seleção argelina e a comissão técnica, em uma etapa que lhes permitiu renovar o contato com os integrantes da seleção que sua cidade recebeu durante o Mundial.

A visita incluiu também diversos pontos e regiões da Argélia, entre eles Argel, Tipaza e Ghardaïa, dentro de um programa que visa fortalecer os laços culturais e humanos entre as duas partes.

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A cidade de Lawrence havia recebido o centro de treinamento da seleção argelina durante o Mundial, quando centenas de moradores saíram para receber os jogadores no aeroporto e demonstraram uma grande interação popular com os torcedores argelinos.

Entre as cenas que circularam amplamente esteve a da policial Megan Bardwell dançando com os torcedores argelinos.

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Os membros da delegação expressaram seu profundo agradecimento pela calorosa recepção e hospitalidade argelina, afirmando que os laços que nasceram durante a Copa do Mundo ultrapassaram os limites do esporte, transformando-se em uma verdadeira relação de amizade entre os povos.

Veículos de imprensa americanos e argelinos descreveram a visita como um modelo de "diplomacia popular", destacando seu papel no fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países, nos níveis humano e cultural.

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A presença da delegação na partida contra o Togo se tornou uma das etapas mais marcantes da visita e deu à relação que começou nas arquibancadas e nas ruas de uma cidade americana uma nova extensão dentro dos estádios argelinos, em uma imagem que reflete o papel que o futebol pode desempenhar na aproximação entre os povos, para além dos limites da competição esportiva.