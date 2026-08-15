Eram 84 minutos da tarde de sábado na Allianz Arena, quando de repente tudo ficou muito silencioso na Allianz Arena de Munique. Jamal Musiala caiu no campo de ataque, e vários companheiros correram imediatamente e de forma aflita até o jogador da seleção, que estava machucado.

O médico de emergência também correu imediatamente para o gramado assim que o árbitro Robert Hartmann parou o jogo. Pouco depois, houve um leve alívio. Após uma rápida olhada em Musiala, o médico se retirou e, segundos depois, o jogador de 23 anos conseguiu deixar o campo por conta própria, mas estava cambaleando e parecia abatido.

Mesmo logo após o apito final, ainda não estava claro o que exatamente Musiala tinha. "Vai se ver o que foi. Mas, claro, estamos torcendo", disse o capitão do FCB, Manuel Neuer, em entrevista à MagentaTV, sem ter informações mais detalhadas, assim como o meio-campista do Leipzig, Rocco Reitz.

Segundo informações da SID, Musiala sofreu um mal-estar. Ele teria relatado tontura e problemas circulatórios. Na partida, os termômetros marcavam temperaturas bem acima dos 30 graus. "O mais importante", disse o diretor esportivo Max Eberl após o jogo sobre Musiala, "é que ele está bem."

Jamal Musiala marca pouco antes e define a vitória

Poucos minutos antes do momento de choque, Musiala havia marcado o 3 a 1 final para sua equipe no Telekom Cup contra o Leipzig, após assistência do reforço Ismael Saibari. Luis Diaz e Nathaniel Brown, também contratado neste verão, fizeram os outros gols do recordista alemão de títulos. Brajan Gruda chegou a empatar para os visitantes da Saxônia.

Musiala não foi o único jogador do Bayern de Munique que precisou deixar o campo por precaução com a própria saúde. Min-jae Kim não conseguiu seguir em campo depois de cerca de uma hora por problemas na coxa.

Já no início da partida, Konrad Laimer havia causado preocupação entre todos os que torcem pelo Bayern de Munique. O jogador da seleção austríaca aparentemente não conseguiu continuar após uma dividida com David Raum, do Leipzig, sentindo fortes dores na perna direita, na região da coxa ou do joelho.

"Konny levou uma pancada bem cedo, e o pé dele também inchou muito rápido. Por isso nós o substituímos por precaução", disse Eberl. "Já estava num ponto em que ele não conseguia mais andar e precisou ser amparado. Dava para ver isso. Ele não se movia livremente. Hoje eu realmente não posso dizer quanto tempo vai demorar."

O Bayern fará seu último amistoso na próxima terça-feira contra o 1. FC Heidenheim, da segunda divisão, antes de encarar o Borussia Dortmund no sábado seguinte pela Supercopa Franz Beckenbauer.