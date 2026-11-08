Momento de loucura de Igor Thiago: atacante do Brentford é expulso contra o Brighton após revisão do VAR

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O atacante do Brentford Igor Thiago teve uma tarde desastrosa no Amex Stadium ao ser expulso por um momento de descontrole contra o Brighton. A expulsão por conduta violenta deixou seus companheiros em situação muito difícil na partida da Premier League.

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Expulsão complica a vida de astro do Brentford

As esperanças do Brentford de conseguir um resultado positivo contra o Brighton sofreram um duro golpe logo no início do primeiro tempo, quando Thiago recebeu cartão vermelho direto. Após uma discussão acalorada em campo, o atacante pareceu perder a calma e empurrou o rosto do meio-campista Chema Andres, do Brighton.

O árbitro em campo não percebeu toda a gravidade do incidente de imediato, mas a tecnologia interveio rapidamente para garantir que a punição disciplinar correta fosse aplicada.

Brighton aproveita a vantagem numérica

O cartão vermelho agravou ainda mais a situação do Brentford, que já estava atrás no placar antes da expulsão. Diego Gomez havia colocado o Brighton em vantagem aos 15 minutos, concluindo uma jogada bem trabalhada que evidenciou a diferença de confiança entre as duas equipes. Para piorar, já nos instantes finais do primeiro tempo, o sempre confiável Pascal Gross converteu um pênalti e deixou o Brentford diante de uma tarefa praticamente impossível.

O Brighton aproveitou o espaço extra em campo, dominou a posse de bola e buscou consolidar sua posição entre os primeiros colocados da Premier League. A equipe de Fabian Hurzeler entrou em campo sabendo que uma vitória a levaria ao segundo lugar, um impulso importante antes da próxima pausa para os jogos das seleções.

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Possível suspensão de Thiago agrava o pesadelo do Brentford no calendário

A expulsão de Thiago ocorre em um momento especialmente complicado para o Brentford, que tem uma sequência difícil pela frente. Após a pausa para os jogos das seleções, o Brentford recebe o Everton e visita o Manchester United, antes de enfrentar um início de dezembro duro, com partidas consecutivas contra Arsenal e Manchester City, candidatos ao título.

Com a possibilidade de ser suspenso por três jogos por conduta violenta, o atacante deve desfalcar a equipe em partidas importantes enquanto o time de Keith Andrews tenta superar essa sequência difícil.

Os números da temporada até agora

Thiago chegou ao Brentford no verão de 2024, vindo do clube belga Club Brugge. Nesta temporada, o atacante disputou 13 partidas em todas as competições, marcou quatro gols e deu duas assistências.