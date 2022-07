Molde proposto por Cruzeiro ao Inter trava negócio de Boschilia

Cruzeiro quer o empréstimo do meia, que tem vínculo até o final de 2022.

Gabriel Boschilia segue com seu futuro indefinido. O jogador recebeu uma proposta do Cruzeiro, mas as condições deixam o jogador receoso.

Como soube a GOAL, o Cruzeiro fez uma oferta de empréstimo ao Internacional, com quem Boschilia tem contrato até o final deste ano. Os clubes já entraram em um acordo em relação aos moldes do negócio.

O problema, porém, é que Boschilia gostaria de ter um contrato mais seguro. O meia, em tese, fica sem contrato no final deste ano, e essa questão acaba travando um possível negócio.

Sofrendo com lesões, Boschilia fez apenas 12 partidas em 2022 e distribuiu três assistências.