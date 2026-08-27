Moise Kean deixa a Fiorentina por 40 milhões de euros e abre espaço para Joshua Zirkzee

Fiorentina e Como chegaram a um acordo pela transferência de Moise Kean, informa o especialista em mercado Fabrizio Romano. O atacante renderá à La Viola no mínimo 35 e no máximo 40 milhões de euros.

Como e Fiorentina já vinham negociando há algum tempo por Kean, de 26 anos, que nas últimas temporadas em Florença se transformou em um dos poucos pontos positivos. O italiano, que tem contrato até meados de 2029, somou 35 gols e 7 assistências em 79 partidas.

O Como contratará Kean inicialmente por empréstimo por dez milhões de euros, mas o acordo inclui uma opção de compra obrigatória de 25 milhões de euros. Além disso, a Fiorentina ainda pode receber mais cinco milhões de euros, caso determinadas metas de bônus sejam atingidas.

Kean já havia chegado a um acordo com o Como há algum tempo. Sob o comando do técnico Cesc Fàbregas e apoiado por proprietários bilionários, o clube vem dando passos largos no futebol italiano. Nesta temporada, o I Lariani disputará a Champions League pela primeira vez.

Fàbregas precisava de um novo atacante, já que Álvaro Morata parece estar retornando ao Leganés, da segunda divisão, na região de Madri. Kean deverá concorrer principalmente com o ex-artilheiro do FC Utrecht Anastasios Douvikas.

A Fiorentina, apesar das negociações um pouco travadas com o Como, já vinha levando fortemente em conta a saída de Kean nos últimos tempos. O clube está com foco total em Joshua Zirkzee.

Segundo o The Athletic , as negociações entre Fiorentina e Manchester United estão caminhando na direção certa. Zirkzee, de 25 anos, tem contrato em Old Trafford até meados de 2029, com opção por mais um ano.

A Fiorentina trabalha com a possibilidade de um empréstimo de, ao que tudo indica, cinco milhões de euros e uma opção de compra. Sobre o valor dessa possível opção de compra, por enquanto pouco se sabe.