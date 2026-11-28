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Mohammed Noor, ídolo do Al-Ittihad, fez duras críticas à situação atual do time. Para ele, o clube não reúne, neste momento, as condições necessárias para disputar títulos. O ex-jogador também atacou diretamente o holandês Georginio Wijnaldum pelo rendimento apresentado desde sua chegada ao elenco.

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Em participação no programa “Nadina”, Noor afirmou que o Al-Ittihad não consegue, atualmente, entrar com força na briga pelos títulos. Ainda assim, não descartou uma mudança de cenário nas próximas semanas e apontou duas condições que podem representar uma virada na trajetória do time nesta temporada.

O ídolo do Al-Ittihad explicou que uma vitória sobre o Al-Khaleej na próxima partida, seguida de um triunfo sobre o Al-Ahli no clássico de Jeddah, daria um grande impulso à equipe e mudaria sua avaliação sobre as chances do clube na disputa. “O Al-Ittihad não tem capacidade para brigar por títulos, mas, se conseguir vencer o Al-Khaleej no próximo jogo e depois derrotar o Al-Ahli no clássico, posso dizer que vai disputar com força”, acrescentou.

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As declarações de Noor revelam o tamanho das dúvidas em torno do nível do Al-Ittihad. Na visão dele, o time precisa provar que é capaz de superar testes difíceis antes de se falar em chances de disputar títulos, sobretudo porque os confrontos com Al-Khaleej e Al-Ahli podem dar aos jogadores a oportunidade de recuperar a confiança e mandar um recado aos demais concorrentes.

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Wijnaldum na mira do ídolo do Al-Ittihad

As críticas de Mohammed Noor não ficaram restritas à avaliação coletiva da equipe. Ele dedicou boa parte de sua fala ao holandês Georginio Wijnaldum, mostrando-se insatisfeito com o rendimento do jogador, e foi além ao criticar sua utilização pelo lado direito.

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Noor disse que Wijnaldum não acrescenta nada de concreto ao Al-Ittihad e que sua presença nessa posição prejudica o time. Para ele, a contratação não foi uma decisão acertada desde o início, e o ex-jogador ainda declarou que deseja a saída do holandês na primeira oportunidade possível.

As declarações colocam o jogador holandês no centro das críticas, sobretudo porque Noor não fala apenas de queda de rendimento ou falta de entrosamento, mas questiona a própria utilidade da contratação e o quanto o Al-Ittihad realmente precisa de seus serviços.

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Entre as críticas à situação do time e as ressalvas a algumas escolhas técnicas, a fala do ídolo do Al-Ittihad deixou uma mensagem clara para a diretoria e para os jogadores: as vitórias na próxima fase não significam apenas mais pontos, mas um verdadeiro teste da capacidade do Al-Ittihad de recuperar seu lugar entre os candidatos aos títulos.