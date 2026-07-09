Mohamed Wahbi desafia a França: “Estamos mais fortes do que em 2022... e não vamos cair nessa armadilha”

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, demonstrou total confiança em sua equipe, que enfrenta a França nesta noite de quinta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Durante uma coletiva de imprensa, o técnico marroquino se recusou a considerar essa partida como uma recompensa pelo sucesso de sua equipe na Copa do Mundo, afirmando que suas ambições não terminam nas quartas de final.

Ele disse: “Quando vocês dizem que já alcançamos o sucesso neste torneio, não gosto disso. As avaliações são feitas no final, como eu disse. Estamos dando o nosso melhor para vencer; e não vamos dar ouvidos a quem diz: ‘O que vocês fizeram já foi muito bom, a França é a grande favorita de qualquer maneira’”.

E continuou: “Não vamos cair nessa armadilha. Vamos jogar para chegar às semifinais, como se estivéssemos em uma situação nada invejável. Não há jogos extras; a única recompensa para nós é conquistar a Copa do Mundo”.

Essa mentalidade clara reflete perfeitamente as ambições da seleção marroquina, que não se contenta mais em alcançar conquistas esporádicas, mas busca consolidar sua posição entre as melhores seleções do mundo.

Causar danos aos franceses

Wahbi revelou algumas de suas ideias táticas, pois o técnico acredita que a chave está em causar danos aos franceses quando a bola não estiver em sua posse.

Ele explicou: “A chave está em causar danos a eles quando a bola estiver em nosso poder. E isso não se limita apenas às laterais; precisamos ter paciência e explorar seus pontos fracos no meio-campo também. Esse é o objetivo, mas não vou entrar em detalhes (risos)”.

Ele demonstrou estar convencido de que sua equipe melhorou desde 2022 e afirma que o Marrocos entrará em campo para esta partida sem qualquer sentimento de inferioridade.

Sobre o confronto entre as duas seleções na semifinal da edição de 2022, ele disse: “Nossos pontos fortes nos trouxeram de volta até aqui, em comparação com o que éramos há quatro anos. Estamos evoluindo, assim como a França. Estamos melhores do que estávamos em 2022. Naquele ano, senti remorso como torcedor. Temos que disputar essa partida sem nenhum remorso, apresentar um desempenho melhor e jogar com toda a nossa força, com uma vontade incontrolável de vencer”.

Mohamed Wahbi também expressou grande confiança nos preparativos para esta partida decisiva e acredita que a força da equipe reside na preparação da comissão técnica.

E acrescentou: “Precisamos ser melhores que nosso adversário, pois tudo depende da qualidade do nosso desempenho. Temos experiência, e eles também, então não acho que isso vá fazer a diferença. É uma partida equilibrada. A energia da seleção marroquina é enorme, e é isso que vai fazer a diferença”.

E acrescentou: “Sinceramente, estamos tranquilos em relação ao plano, à forma como nos preparamos para esta partida e ao trabalho que realizamos. Já disse isso antes, mas estava mais preocupado com a partida contra o Canadá do que com esta contra a França”.

Wahbi mantém-se fiel aos seus princípios

Fiel aos seus princípios, Wahbi também se recusa a mudar sua abordagem, apesar da importância do evento, afirmando: “A abordagem deve ser a mesma em todas as partidas. As rotinas diárias, as análises e as reuniões da equipe são as mesmas, seja jogando contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo ou contra Burundi em um amistoso há algumas semanas”.

E continuou: “É preciso manter sempre a motivação e a rotina para permanecer calmo. Sabemos que um país inteiro está nos apoiando, mas não gosto de lembrar isso aos jogadores; eles já sabem disso. Sabem para quem estão jogando”.