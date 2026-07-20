Mohamed Senhaji: Tem o apoio de Deschamps e Mbappé... e Zidane está lutando por ele... O que está acontecendo?

Reportagens da imprensa francesa revelaram uma forte tensão entre a seleção francesa e a Federação Francesa de Futebol antes e durante a Copa do Mundo de 2026, devido à tentativa da federação de afastar Mohamed Senhaji, responsável pela segurança da seleção desde 2004, que foi punido com a aposentadoria antecipada em 2022 por ter recebido um presente de Kylian Mbappé, enquanto Zinédine Zidane, o provável técnico da seleção, insiste em mantê-lo no cargo.

E o jornal francês “L’Équipe” informou, hoje, segunda-feira, que a Federação Francesa de Futebol anunciou, poucos dias antes do início da concentração da seleção em Clairefontaine, em 29 de maio passado, uma vaga para o cargo de chefe de segurança da seleção — cargo que Senhaji ocupa desde 2004 —, o que provocou a indignação tanto do técnico Didier Deschamps quanto dos jogadores.

O ex-comandante da polícia foi forçado a se aposentar antecipadamente em 2022 após uma doação de Kylian Mbappé, que o próprio Mbappé considerou ilegal para seus superiores; no entanto, a Federação Francesa de Futebol o nomeou para permanecer no cargo até o início da Copa do Mundo, numa tentativa de acalmar os ânimos na seleção.

Deschamps percebeu a importância de Senhaji para a seleção francesa, assim como os jogadores, que declararam que não concordariam em viajar para os Estados Unidos sem ele. Isso levou o técnico a intervir pessoalmente junto à Federação para esclarecer a situação, dissipar a incerteza gerada pela oferta de emprego e impedir a substituição de Senhaji antes do início da pré-temporada.

No entanto, Senhaji se viu em uma situação extremamente delicada assim que tomou conhecimento do anúncio da vaga e antecipou a possibilidade de ser substituído antes mesmo do início da pré-temporada da seleção, o que levantou dúvidas sobre seu futuro na seleção francesa, apesar de suas relações estreitas com as principais estrelas do futebol francês.

Mohamed Senhaji, amigo íntimo da família Mbappé, de Zinedine Zidane, de Fabien Barthez e de muitas outras figuras proeminentes do futebol francês, é uma figura central na seleção, mas não conta com o apoio da diretoria da Federação Francesa de Futebol, que demonstrou apenas um apoio morno em relação à questão da doação.

No fundo, a Federação Francesa de Futebol não deseja mais manter Senhaji, mas Zidane — o principal candidato à sucessão de Deschamps e que deve assumir oficialmente o cargo no final deste mês de julho — insiste em mantê-lo, o que prenuncia um novo confronto entre o novo técnico e a diretoria da federação.

Vale lembrar que a França encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 ficando em quarto lugar no último sábado, após perder para a Inglaterra por 4 a 6 na disputa pelo terceiro lugar, no encerramento de um torneio marcado por várias tensões entre a seleção e a federação, sendo o mais recente o “caso Senhaji”, cujas repercussões podem se estender ao início da nova gestão de Zidane.