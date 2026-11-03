No momento em que os clubes sauditas disputam a contratação dos maiores astros do futebol mundial, parece que Mohamed Salah não coloca as tentações financeiras entre suas prioridades no momento atual, depois de recusar uma proposta milionária do clube saudita Al-Shabab, preferindo continuar sua jornada com o turco Trabzonspor, apesar do valor financeiro atraente que a proposta incluía.

De acordo com o que informou o site "africafoot", citando relatos turcos, o Al-Shabab tentou seduzir o atacante egípcio que atua nas fileiras do Trabzonspor com uma proposta financeira vultosa que inclui um salário anual garantido no valor de 25 milhões de euros, numa tentativa de convencê-lo a se transferir para o Campeonato Saudita.

Apesar da magnitude da proposta, Salah decidiu recusar a ideia e insistir em permanecer com seu clube turco, num passo que reflete seu desejo de dar continuidade à sua experiência atual e de não pensar em encarar um novo desafio no período que se avizinha.

E a questão não parou na recusa à proposta saudita, pois os relatos indicam que o internacional egípcio definiu sua posição em relação ao seu futuro e pediu ao seu agente, Ramy Abbas, que parasse de informá-lo sobre quaisquer novas propostas de transferência, numa clara indicação de seu desejo de continuar no Campeonato Turco e de se concentrar em sua trajetória com o Trabzonspor.

A insistência de Salah em permanecer vem à luz dos níveis excelentes que vem apresentando desde o início da temporada, depois de marcar 10 gols e dar 5 assistências em 13 partidas que disputou em diferentes competições, chegando a um total de 15 participações diretas em gols, o que o tornou alvo das atenções de vários clubes que buscam contar com seus serviços.

O atacante egípcio tem contrato com o Trabzonspor que se estende até 30 de junho de 2028, enquanto seu valor de mercado é estimado em cerca de 17 milhões de euros.

No âmbito das competições, o Trabzonspor se prepara para disputar sua próxima partida diante do alemão Freiburg, pela terceira rodada da fase de liga da Liga Conferência Europa.