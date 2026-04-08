Mohamed Salah recebe más notícias pouco antes do início da partida entre Paris Saint-Germain e Liverpool

Mohamed Salah começará no banco do Liverpool nesta quarta-feira, conforme decisão do técnico Arne Slot. O gigante inglês enfrenta o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Salah ainda foi titular no sábado pelo Liverpool, que sofreu uma goleada de 4 a 0 contra o Manchester City nas quartas de final da FA Cup. O ponta, que deixará o Liverpool ao final desta temporada, perdeu um pênalti e foi substituído prematuramente por Slot.

Florian Wirtz ocupa o lugar de Salah na ponta direita do ataque do Liverpool, e Hugo Ekitike é o líder do ataque dos Reds. Dominik Szoboszlai atua logo atrás. Jeremie Frimpong começa na lateral direita de uma defesa de cinco.

Slot também reserva vagas na equipe titular para o capitão Virgil van Dijk e Ryan Gravenberch. Cody Gakpo começa mais uma vez no banco do Liverpool, que vem passando por uma temporada difícil, mas ainda tem chances de conquistar a Liga dos Campeões.

O Liverpool foi eliminado pelo PSG nas oitavas de final da temporada passada. Isso foi um grande impulso para o clube de Paris, pois, alguns meses depois, conquistou pela primeira vez na história do clube a competição de bilhões de euros.

Escalação do Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratschelia

Escalação do Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gomez Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.