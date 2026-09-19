O Galatasaray sofreu neste sábado sua primeira derrota na liga na temporada. Cim Bom foi atropelado por 4 a 0 pelo Trabzonspor, onde Mohamed Salah foi o grande nome com um hat-trick e uma assistência. O Galatasaray pode perder a liderança neste fim de semana para o Besiktas ou o Amedspor, que se enfrentam no domingo. O Trabzonspor agora tem três pontos a menos que o Gala.
Logo aos quatro minutos, o Trabzonspor abriu o placar diante da própria torcida. O Galatasaray atacava em massa e se esqueceu completamente de pensar na recomposição defensiva. Salah saiu livre na cara do goleiro Ugurcan Çakir e bateu com sua perna esquerda preferida para marcar: 1 a 0.
Cinco minutos antes do intervalo, o Trabzonspor voltou a golpear. Salah manteve excelente visão de jogo e serviu Noah Saviolo, que mostrou sua classe com uma finalização colocada no canto oposto: 2 a 0.
Ainda antes do intervalo, o sofrimento do Galatasaray aumentou. O reforço de verão Franculino Djú rolou para o lado para Salah, que vinha acompanhando a jogada, e para ele foi fácil empurrar para as redes com a parte interna do pé esquerdo.
O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, tentou forçar algo ao colocar Baris Alper Yilmaz no início do segundo tempo no lugar de Deniz Gül, mas não adiantou para o Cim Bom, que já não conseguia mais fazer jogo algum.
Buruk não conseguiu conter a frustração a vinte minutos do fim, quando Leroy Sané sofreu uma entrada duríssima de Stefan Savic. O montenegrino recebeu amarelo, enquanto Buruk foi expulso com cartão vermelho.
A dez minutos do fim, Salah completou seu hat-trick. O egípcio arrancou pelo centro, não foi incomodado em nenhum momento pela defesa do Galatasaray e voltou a deixar Çakir sem chances com a esquerda: 4 a 0.
Pouco depois, após Buruk, também um jogador do Galatasaray recebeu vermelho. Lesley Ugochukwu cravou suas travas, aparentemente de forma deliberada, na coxa de Ozan Tufan e recebeu cartão vermelho direto. Não houve mais gols.