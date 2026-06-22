Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Mohamed Salah leva o Egito a uma vitória histórica na Copa do Mundo e à liderança do Grupo G

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo

O Egito conquistou na segunda-feira sua primeira vitória de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Os faraós chegaram a estar perdendo para a Nova Zelândia, mas se recuperaram de forma impressionante e acabaram conquistando uma merecida vitória por 1 a 3. O craque Mohamed Salah foi fundamental para o Egito com seu gol que colocou o placar em 1 a 2 e a assistência para o último gol. Com quatro pontos, o Egito lidera o Grupo G e está praticamente garantido na fase eliminatória. Bélgica e Irã têm dois pontos; a Nova Zelândia tem um.

Na fase inicial, aberta e divertida, ambas as equipes se destacaram. Assim, Salah quase conseguiu finalizar seu belo drible com um chute a gol, e a tentativa de Sarpeet Singh, do outro lado do campo, passou ao lado do gol de Oufa Shobeir.

A Nova Zelândia voltou a ser perigosa aos 15 minutos, com Elijah Just, que chutou de primeira após um passe em profundidade. Shobeir defendeu no canto curto, mas, no escanteio subsequente, o gol saiu. Tim Payne cobrou o escanteio e Finn Surman cabeceou com força: 1 a 0.

O Egito entrou melhor no jogo a partir daí e passou a aparecer com frequência na área do goleiro neozelandês Max Crocombe. Apesar de alguns momentos de perigo criados por Salah e Omar Marmoush, a excelente organização defensiva dos polinésios se manteve firme.

O Egito partiu para o ataque logo após o intervalo e criou perigo com Salah, que recebeu a bola na área e parecia ter caminho livre em direção a Crocombe. Um leve toque de Michael Boxall impediu que Salah se posicionasse bem e conseguisse chutar.

Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

O panorama da partida não mudou muito depois disso, embora a Nova Zelândia tenha tido a chance de fazer 0 a 2 com uma bela cabeçada para trás de Callum McCowatt. Shobeir fez uma bela defesa e viu sua equipe quase empatar em 1 a 1 logo em seguida, não fosse pela intervenção crucial de Surman, que impediu o gol.

Surman, porém, ficou a apenas alguns decímetros de distância aos 60 minutos e não conseguiu impedir que o Egito empatasse. O belo cruzamento pela direita de Mohamed Hany caiu perfeitamente na cabeça de Ziko, que cabeceou com força, passando pelos braços de Crocombe: 1 a 1.

O Egito continuou pressionando e, por meio de Salah, também assumiu a liderança. A lenda do Liverpool fez uma tabela com Ziko e colocou a bola com precisão no canto oposto. Quinze minutos depois, Salah também deu uma assistência. Seu cruzamento foi cabeceado com beleza por Trezeguet, ainda em queda: 1 a 3.


Publicidade