Mohamed Salah leva o Egito a uma vitória histórica na Copa do Mundo e à liderança do Grupo G

O Egito conquistou na segunda-feira sua primeira vitória de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Os faraós chegaram a estar perdendo para a Nova Zelândia, mas se recuperaram de forma impressionante e acabaram conquistando uma merecida vitória por 1 a 3. O craque Mohamed Salah foi fundamental para o Egito com seu gol que colocou o placar em 1 a 2 e a assistência para o último gol. Com quatro pontos, o Egito lidera o Grupo G e está praticamente garantido na fase eliminatória. Bélgica e Irã têm dois pontos; a Nova Zelândia tem um.

Na fase inicial, aberta e divertida, ambas as equipes se destacaram. Assim, Salah quase conseguiu finalizar seu belo drible com um chute a gol, e a tentativa de Sarpeet Singh, do outro lado do campo, passou ao lado do gol de Oufa Shobeir.

A Nova Zelândia voltou a ser perigosa aos 15 minutos, com Elijah Just, que chutou de primeira após um passe em profundidade. Shobeir defendeu no canto curto, mas, no escanteio subsequente, o gol saiu. Tim Payne cobrou o escanteio e Finn Surman cabeceou com força: 1 a 0.

O Egito entrou melhor no jogo a partir daí e passou a aparecer com frequência na área do goleiro neozelandês Max Crocombe. Apesar de alguns momentos de perigo criados por Salah e Omar Marmoush, a excelente organização defensiva dos polinésios se manteve firme.

O Egito partiu para o ataque logo após o intervalo e criou perigo com Salah, que recebeu a bola na área e parecia ter caminho livre em direção a Crocombe. Um leve toque de Michael Boxall impediu que Salah se posicionasse bem e conseguisse chutar.

O panorama da partida não mudou muito depois disso, embora a Nova Zelândia tenha tido a chance de fazer 0 a 2 com uma bela cabeçada para trás de Callum McCowatt. Shobeir fez uma bela defesa e viu sua equipe quase empatar em 1 a 1 logo em seguida, não fosse pela intervenção crucial de Surman, que impediu o gol.

Surman, porém, ficou a apenas alguns decímetros de distância aos 60 minutos e não conseguiu impedir que o Egito empatasse. O belo cruzamento pela direita de Mohamed Hany caiu perfeitamente na cabeça de Ziko, que cabeceou com força, passando pelos braços de Crocombe: 1 a 1.

O Egito continuou pressionando e, por meio de Salah, também assumiu a liderança. A lenda do Liverpool fez uma tabela com Ziko e colocou a bola com precisão no canto oposto. Quinze minutos depois, Salah também deu uma assistência. Seu cruzamento foi cabeceado com beleza por Trezeguet, ainda em queda: 1 a 3.



