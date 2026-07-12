A incerteza em torno do futuro do astro egípcio Mohamed Salah aumentou depois que seu agente, Rami Abbas, gerou especulações ao publicar uma nova foto em sua conta pessoal no Instagram, na qual aparecia na cidade de Istambul, na Turquia — uma ação que abriu espaço para inúmeras perguntas sobre o próximo destino do capitão da seleção egípcia.

Rami Abbas postou uma foto de Istambul, sem revelar o motivo da visita nem quaisquer detalhes adicionais; no entanto, sua aparição na Turquia ocorreu em um momento delicado, coincidindo com a contínua polêmica sobre o futuro de Mohamed Salah, que ainda não anunciou seu novo clube após o fim de sua passagem pelo Liverpool, da Inglaterra.

A presença do agente de Salah em Istambul coincidiu com reportagens da imprensa turca que afirmaram que o Galatasaray está prestes a chegar a um acordo com o capitão da seleção egípcia, preparando o terreno para sua contratação na próxima temporada, em uma transação que será uma das mais importantes do mercado de transferências de verão.

Mohamed Salah encerrou sua trajetória no Liverpool no final da última temporada, após nove anos repletos de conquistas e títulos com os “Reds”, para iniciar uma nova fase em sua carreira profissional em meio ao interesse de vários grandes clubes.

Espera-se que Salah decida seu próximo destino nos próximos dias, enquanto as negociações continuam e aumentam as especulações sobre o clube pelo qual ele vestirá a camisa na nova temporada.

Desde o anúncio de sua saída do Liverpool, Mohamed Salah recebeu várias propostas de clubes da Liga Saudita, da Liga Americana e da Série A italiana, além do interesse turco, que se intensificou nos últimos dias.

No âmbito internacional, Mohamed Salah retornou recentemente ao Egito após o término da campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026, depois que os “Faraós” foram eliminados nas oitavas de final, após a derrota para a seleção da Argentina.