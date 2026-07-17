"Mohamed Salah está prestes a fechar um acordo definitivo com um novo clube"

Mohamed Salah parece que vai dar continuidade à sua carreira no Besiktas. É o que informa o jornalista Yagiz Sabuncuoglu, que costuma ser confiável. O atacante de 34 anos chegou a um acordo com o clube turco sobre as condições financeiras.
Inicialmente, segundo Sabuncuoglu, Salah esperava receber um salário anual de quinze milhões de euros. No fim das contas, ele reduziu suas exigências salariais na esperança de ainda poder jogar pelo Besiktas.
Agora, portanto, foi alcançado um acordo sobre as condições financeiras entre ambas as partes. Ainda não há um acordo definitivo: ainda precisam chegar a um consenso sobre a duração do contrato e os direitos de imagem e de personalidade.
O Besiktas, que conta com Orkun Kökçü entre seus jogadores, terminou a última temporada em quarto lugar na Süper Lig. Com isso, o clube se classificou para a segunda fase preliminar da Liga Europa.
Salah jogou por nada menos que nove anos e conquistou grandes sucessos com o clube. Entre outras conquistas, ele foi bicampeão nacional e conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2019.
Na última temporada, o egípcio teve uma campanha decepcionante no Liverpool, durante a qual entrou em conflito publicamente várias vezes com o técnico Arne Slot, que já foi demitido. No final de março, o craque anunciou que deixaria o clube, o que significa que agora está livre para ser contratado.
Na semana passada, o The Athletic informou que o Sporting Kansas City tem grande interesse em Salah. No entanto, o veículo de comunicação considerou pequena a chance de ele realmente se transferir para a Major League Soccer.