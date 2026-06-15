Mohamed Salah entra para uma lista lendária que inclui Platini e Raúl na Copa do Mundo

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, entrou para uma lista de destaque na história da Copa do Mundo durante o confronto contra a Bélgica, na noite desta segunda-feira, no Estádio Lumin, no âmbito das disputas do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, informou que Mohamed Salah, que comemora hoje seu 34º aniversário, tornou-se o sétimo jogador na história da Copa do Mundo a disputar uma partida como capitão da seleção de seu país no dia do seu aniversário.

Ele explicou que Salah se juntou a uma lista que inclui Antonio Carvajal na edição de 1962, Michel Platini nas edições de 1982 e 1986, Oliver Kahn em 2002, Patrick Vieira no mesmo ano e Raúl González na edição de 2006.

Por sua vez, a rede francesa “Stats Foot” destacou que Mohamed Salah igualou um recorde marcante na história do futebol egípcio, após elevar seu total para 28 partidas como titular pela seleção do Egito em grandes torneios, incluindo a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações.

Salah agora divide a liderança da lista com a dupla histórica formada por Ahmed Hassan e Essam El-Hadary, que disputaram, cada um, 28 partidas como titulares com a camisa dos Faraós em grandes torneios.

A seleção egípcia disputa o torneio com grandes ambições em sua quarta participação na história da Copa do Mundo, após ter conseguido retornar ao cenário mundial após sua ausência desde a edição da Rússia 2018.

Esta participação representa uma oportunidade importante para os Faraós confirmarem seu lugar entre as principais seleções africanas e árabes, em meio a grandes esperanças da torcida de alcançar um novo feito histórico a ser adicionado ao histórico do futebol egípcio, liderados por Mohamed Salah, considerado a principal arma da seleção na atual edição da Copa do Mundo.