Mohamed Salah deixa a concentração da seleção do Egito por causa de Hossam Hassan

A polêmica cresce dentro da delegação da seleção do Egito, horas após o empate sem gols diante de Angola na estreia da equipe nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, em meio a relatos de tensão no vestiário.

Hossam Hassan havia decidido substituir Mohamed Salah aos 60 minutos da partida, antes de o treinador afirmar que a decisão foi tomada por motivos puramente técnicos, ressaltando que o capitão da seleção não estava sofrendo de nenhuma lesão.

Segundo o jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset, Mohamed Salah deixou a concentração da seleção do Egito de forma tranquila, recusando-se a entrar em qualquer tipo de crise, diante do que ele descreveu como uma tensão dentro do vestiário e declarações que geraram polêmica após o confronto com Angola.

















Comunicado da Federação Egípcia

Por sua vez, a Federação de Futebol revelou, por meio de um comunicado, a decisão de poupar Salah da partida contra o Sudão do Sul por causa do gramado sintético do estádio, o "tartã", numa decisão de Hossam Hassan.

Ficou acertado entre a comissão técnica e Salah, antes da partida contra Angola, que ele não jogaria o duelo contra o Sudão do Sul, e a comissão técnica preferiu isso para preservar o jogador.



