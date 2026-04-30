Mohamed Ihattaren, que já disputou 84 partidas pela seleção, será colocado no mercado no próximo verão

Joris Mathijsen é o novo diretor técnico do Fortuna Sittard, conforme confirmado pelo clube de Limburgo nesta quinta-feira através dos canais oficiais. O dirigente de 46 anos assinou um contrato válido até meados de 2029.

Essa notícia já estava no ar há algum tempo, mas agora é oficial. Mathijsen assume o cargo em 1º de junho e sucede Américo Branco, que está de saída do Fortuna.

Através do site do clube, Mathijsen comenta sua nomeação. “Tive conversas positivas e construtivas com a diretoria do clube. Estou ansioso para começar a trabalhar após o fim da temporada e continuar a construir juntos nos próximos anos, com o objetivo de profissionalizar ainda mais todas as áreas do clube.”

O diretor-geral Martijn Merks também se pronunciou. “Estamos muito felizes por poder trazer Joris para o Fortuna e, além disso, por termos conseguido concretizar isso rapidamente após a saída anunciada de Américo. Joris se encaixa perfeitamente no perfil que tínhamos em mente: jovem, motivado, com uma ampla rede de contatos e com foco no desenvolvimento da base.”

“As conversas foram agradáveis e construtivas; rapidamente chegamos a um consenso. Estamos convencidos de que Joris dará uma contribuição importante para fortalecer ainda mais o Fortuna como um clube estável da Eredivisie”, afirmou Merks.

Mathijsen, que disputou 84 partidas pela seleção holandesa como zagueiro, estava sem clube desde julho, após passagens pelo Willem II e pelo ADO Den Haag.

Em Sittard, uma de suas tarefas será vender Mohamed Ihattaren. Recentemente, a opção prevista em seu contrato foi exercida, de modo que o Fortuna receberá, no mínimo, uma quantia pela sua saída.