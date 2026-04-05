Mohamed Ihattaren fala sobre o futuro: “Não dá para deixá-los de mãos vazias”

Mohamed Ihattaren está feliz que o Fortuna Sittard tenha exercido a opção de renovação por mais uma temporada. O meio-campista não quer deixar o clube de mãos vazias, como afirmou no programa “Goedemorgen Eredivisie”.

Recentemente, o Fortuna Sittard exerceu a opção de manter Ihattaren por mais uma temporada. “Eu tinha assinado por um ano, mais uma temporada extra.”

Mario Been interrompe Ihattaren. “Não quero desmerecer o Fortuna, mas um jogador com essas qualidades não deveria jogar lá por mais um ano.”

A apresentadora Fresia Cousiño Arias observa então que o exercício da opção de um ano extra não significa necessariamente que o meio-campista de 24 anos continuará jogando em Sittard na próxima temporada.

“Também não acho que seja correto sair de lá sem custo de transferência. Eles também me deram a chance de jogar lá”, reconhece Ihattaren, que percebe que precisava de confiança para seguir em frente. “Não dá para deixá-los de mãos vazias.”

Been acha que o marroquino está pronto para dar um passo em direção aos tradicionais três grandes. “Os passos que estou dando agora são bons. Então, quero dar um passo lógico. Seja no país ou no exterior. Minha intuição precisa estar certa, não vou fazer nada por fazer.”

Ihattaren tem um bom relacionamento com o técnico Danny Buijs. “Espero que ele também saia, porque eu desejo isso a ele depois de uma temporada como essa. Acho que ele também merece”, conclui o agradecido pupilo de Buijs, que mantém em aberto suas opções para a próxima temporada.