Mohamed Ihattaren entra em campo e faz a diferença de imediato para o Fortuna Sittard

O Fortuna Sittard venceu o Excelsior por 1 a 0 na tarde de domingo, com um gol nos instantes finais. A equipe de Danny Buijs contou com uma assistência do reserva Mohamed Ihattaren para superar os visitantes de Roterdã. O Fortuna agora ocupa o quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie.

O Fortuna Sittard enfrentou problemas antes mesmo do apito inicial. Anthony Descotte informou que estava doente e não pôde jogar contra o Excelsior. Com Lequincio Zeefuik também fora, Shiloh ‘t Zand começou como referência no ataque.

O primeiro tempo do jogo em Sittard teve pouca movimentação até a marca dos 30 minutos. Mattijs Branderhorst defendeu sem grandes dificuldades um chute de Nesto Groen. Do outro lado, Edouard Michut levou algum perigo em uma finalização de longe.

No segundo tempo, a partida ganhou um pouco mais de emoção. Aymen Sliti obrigou Branderhorst a desviar para escanteio um chute perigoso.

Pouco depois, o Excelsior voltou a levar muito perigo. O goleiro Stijn van Gassel lançou Irakli Yegoian em profundidade, deixando-o cara a cara com o goleiro adversário. O georgiano, porém, falhou e chutou para fora.

Após uma hora de jogo, o Fortuna voltou a aparecer no ataque. Em uma boa fase da equipe de Limburgo, Justin Hubner cabeceou após um escanteio, e a bola passou rente à trave. Pouco depois, Rodrigo Guth também ficou perto de marcar, mas chutou muito alto.

Nos instantes finais, o Fortuna enfim marcou. Ole Romeny chutou de um ângulo difícil, e Van Gassel desviou a bola para escanteio. Na cobrança, o reserva Mohamed Ihattaren deu a assistência para Guth marcar de cabeça: 1 a 0.