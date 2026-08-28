Mohamed Ihattaren causa polêmica com ação ‘bizarra’ após gol do Fortuna Sittard

Mohamed Ihattaren deu o que falar na internet. O meio-campista fez o 0 a 1 para o Fortuna Sittard no duelo com o FC Groningen, mas o que ele fez depois rendeu muitas críticas.

Antes dos quinze minutos, o Fortuna Sittard abriu o placar em Groningen. Lecquinio Zeefuik deixou Thijmen Blokzijl para trás com um corte dentro da área e, na sequência, o atacante rolou com perfeição para Mohamed Ihattaren. O meio-campista não dominou e bateu de primeira para marcar.

Após o gol, Ihattaren não correu na direção de Zeefuik, responsável por noventa por cento do lance, mas saiu correndo sozinho até uma câmera de televisão, onde depois gritou alguma coisa.

No X, espectadores do duelo da Eredivisie patrocinada pela VriendenLoterij criticaram o ex-jogador de PSV e Juventus, entre outros clubes. “Que egoísta esse Ihattaren. Você corre direto para o Zeefuik para agradecer pela assistência incrível, não é? Mas não, o senhor foi direto para a câmera.”

“Zeefuik faz o trabalho, Ihattaren só completa com facilidade, mas, em vez de agradecer e parabenizar Zeefuik, Ihattaren prefere ir até a câmera para balbuciar alguma coisa para si mesmo”, disse outro.

“Ihattaren ganha um gol de presente de Zeefuik, mas quer toda a atenção para si. É isso que há de errado com esse garoto”, diz outra publicação.

“Zeefuik faz uma jogada dessas e o Ihattaren vai querer levar um pouco do crédito na frente da câmera. Muito bizarro”, escreveu ainda outro usuário.

De qualquer forma, o Fortuna não conseguiu aproveitar a vantagem por muito tempo. Após um chute brilhante de Etienne Vaessen, Thom van Bergen girou para se livrar do marcador e tocou para Jorg Schreuders, que depois serviu David van der Werff: 1 a 1.

Pouco depois, porém, o time de Limburg voltou a ficar em vantagem. Desta vez, o próprio Zeefuik marcou. Ele foi lançado às costas da defesa do Groningen e encobriu Vaessen de maneira brilhante.