Modric tem acordo com o Real Madrid para renovar até 2021, diz jornal

Marca aponta que o meia aceitou estender o vínculo com os merengues

Em meio a rumores sobre uma possível saída do Real Madrid na próxima janela de transferências, Luka Modric pode assinar um novo contrato com o clube merengue e encerrar as especulações sobre o seu futuro.

De acordo com o jornal Marca, o croata, Bola de Ouro e Melhor do Mundo para a FIFA em 2018, possui vínculo até 2020, mas está muito próximo de estender a sua permanência no Santiago Bernabéu até 2021.

Alvo de Inter e Juventus, Modric, que chegou ao Real em 2012, sob o comando de José Mourinho, se tornará um dos mais bem pagos do plantel madrileno.