Modrić sobre a derrota na final da Copa do Mundo de 2018: “Sinto um profundo desgosto por esse motivo”

Luka Modrić, astro da Croácia, ainda se sente frustrado com a derrota na final da Copa do Mundo de 2018, contra a França, por 4 a 2, na Rússia.

Em entrevista ao jornal “L’Équipe”, Luka Modrić, que disputará a Copa do Mundo mais uma vez com a Croácia, falou sobre suas lembranças do torneio e, inevitavelmente, mencionou a derrota na final contra a seleção francesa em 2018.

Para ele, está claro que sua equipe não teve ajuda naquela partida e careceu de sorte.

Luka disse: “Em primeiro lugar, há o orgulho de ter escrito uma página histórica no esporte croata. Quanto à final em si, sinto um profundo desgosto por causa do nosso azar; posso até dizer que não tivemos sorte nem por um único instante”.

E continuou: “Houve um gol contra em uma cobrança de falta difícil e, após o belo gol de empate, veio o azar no pênalti. Perisic não tocou na bola com a mão de propósito. E quando o placar estava em 2 a 1, as coisas complicaram para nós. Principalmente porque estávamos enfrentando um time forte, com jogadores de alta qualidade e uma equipe bem organizada”.

E concluiu: “E não podemos esquecer, é claro, de Kylian Mbappé. O prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo estava ao seu alcance.”