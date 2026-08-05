Modric sobre a demora na renovação com o Milan: esperei para ouvir meu corpo primeiro

A estrela croata Luka Modric expressou sua satisfação em seguir por mais uma temporada no Milan, mencionando sua frustração com o fato de a última temporada não ter terminado bem.

O Milan havia anunciado em julho passado a renovação do contrato de Modric (40 anos) por mais uma temporada, de modo que seu vínculo se encerra no verão de 2027.

Modric disse em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Estou muito feliz em continuar porque aproveitei muito o ano passado, mas, infelizmente, não terminamos a temporada bem e não alcançamos nosso objetivo mínimo, que era a classificação para a Liga dos Campeões da Europa, e isso foi um pouco frustrante".

E acrescentou: "O clube e a torcida me demonstraram muito carinho e me apoiaram de todas as maneiras, e esse foi o principal motivo da minha permanência. O clube também mostrou seu grande desejo de me manter, e isso foi maravilhoso. Ainda sinto a mesma paixão e o mesmo desejo de antes, e pretendo continuar aproveitando o prazer de jogar futebol".

Ele ressaltou em suas declarações: "Sempre me passou pela cabeça a ideia de ficar mais um ano. Eu poderia ter assinado o contrato em dezembro, mas não o fiz porque queria escutar meu corpo: precisava entender minha condição, e se eu ainda tinha o mesmo entusiasmo, desejo e paixão para continuar jogando. Isso era o mais importante, e as respostas vieram no fim como eu esperava: ainda estou em boa forma, ainda estou apaixonado e tenho tudo de que preciso para seguir em frente".

E explicou: "Quando vi que a diretoria ainda queria me manter, não me restaram muitas dúvidas. Porque o que o Milan me mostrou no ano passado, durante a Copa do Mundo e depois dela, é tudo o que qualquer jogador de futebol deseja: confiança e carinho".

E completou: "Quando cheguei aqui pela primeira vez, disse que queria vencer com o Milan, e isso ainda é o meu sonho: quero conquistar títulos vestindo a camisa do rossonero. Veremos se isso incluirá o título do Campeonato Italiano ou outro título, mas meu sonho não mudou".

E encerrou suas declarações: "Foi por isso que vim para cá. Não para me divertir ou passar o tempo. Saio de campo com meu sonho e meu objetivo bem diante dos meus olhos".



