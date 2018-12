Modric revela o que ouviu de Varane na final da Copa do Mundo

Companheiros de Real Madrid foram adversários na final do Mundial da Rússia

Companheiros no Real Madrid, Luka Modric e Raphaël Varane foram adversários na final da Copa do Mundo. O meia, vencendor dos prêmios Goal 50, Bola de Ouro e The Best, com a camisa 10 e a faixa de capitão da Croácia. O zagueiro, com o uniforme da França.

O defensor levou a melhor, se sagrando campeão mundial pelos Bleus. E Modric revelou que, no dia da final, o companheiro na conquista do tricampeonato da Champions League lhe disse algo e fez uma premonição.

"Varane é um dos melhores do mundo. Ele me deu parabéns por ganhar a Bola de Ouro e não ficou triste por não ter ganho. Pouco tempo atrás ele me lembrou do que me disse na final da Copa do Mundo: 'Que apesar de não ganhar o Mundial, com um pouco de sorte, eu ganharia a Bola de Ouro'", revelou o croata ao Telefoot.

Modric também disse que Zinedine Zidane, seu ex-treinador, lhe felicitou pela honraria, e ainda que foi procurado pelo PSG antes de assinar com o Real Madrid.

"Zidane me enviou uma mensagem. Sempre tivemos uma boa relação e ele me ajudou muito na minha carreira. Quando eu soube do interesse do Real Madrid, nada mais importava. Não é para ofender o PSG ou qualquer outro clube, mas quando o Real Madrid me quis, foi a minha única opção", declarou.