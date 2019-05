Modrić revela a jornalista peruano: "Gostaria de jogar com Guerrero"

Meio-campista do Real Madrid escolhe o ex-jogador de Corinthians e Flamengo como o nome mais importante do futebol peruano e quer atuar ao seu lado

Um minuto ao lado de Luka Modrić foi o suficiente para o jornalista Jesus Alzamora, do , fazer uma excelente entrevista com o craque do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O repórter esteve na capital espanhola e se reuniu com o croata para entrevistá-lo. Neste período, arrancou uma importante resposta sobre o jogador peruano com o qual o meio-campista gostaria de atuar.

"Eles nos venceram por 2 a 0 antes do Mundial, não?", indagou aos risos. "Eu gostaria de jogar ao lado do Paolo Guerrero. É um grande jogador", disse o meio-campista que se destacou com as cores do Real Madrid e da seleção croata na temporada anterior.

Não à toa o croata que gostaria de atuar ao lado do centroavante do veste a camisa 10 do Real Madrid há anos.

Hoje, não há possibilidade de Guerrero e Luka Modrić jogarem juntos. Mas quem sabe eles não atuam juntos no futuro? E, aí, torcedor? Eles jogariam juntos no Beira-Rio ou no Santiago Bernabéu?