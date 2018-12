Modric: "Meu grande desejo é encerrar minha carreira no Real Madrid"

Meia deixou claro seu desejo de pendurar as chuteiras no time merengue, embora reconheça que não será fácil e que tenha que manter o alto nível

Luka Modric continua ganhando prêmio pelo excelente ano de 2018, o melhor da sua carreira, onde ganhou o Goal 50, o The Best e a Bola de Ouro, além do prêmio de croata do ano, último que recebeu.

Na cerimônia de entrega, o meia do Real Madrid declarou seu amor pelo Real Madrid, deixando claro que seu grande desejo é terminar sua carreira como jogador vestindo a camisa merengue, embora reconheça que isso seja difícil pelo fato de ter que manter o alto nível.

"Meu objetivo pessoal e meu grande desejo é terminar minha carreira esportiva no Real Madrid, isso seria o cenário ideal. Mas para alcançá-lo tenho que continuar jogando no mais alto nível e não será fácil", afirmou.



(Foto: Getty Images)

Inter não joga a toalha pelo croata.

A declaração veio no mesmo dia em que Piero Ausilio, executivo da Inter de Milão, insistiu na opção de Modric para jogar pela equipe italiana: "Por que não podemos continuar sonhando com Luka Modric? Nunca diga nunca no futebol".

Modric também falou sobre seu futuro na seleção da Croácia: "Muitas pessoas disseram que a melhor coisa teria sido se aposentar da seleção depois da final da Copa do Mundo, mas o meu coração decidiu ficar e continuar jogando".