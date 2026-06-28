Modrić grava seu nome na história com uma conquista inédita na Copa do Mundo

O jogador croata Luka Modrić entrou para a história das finais da Copa do Mundo em grande estilo.

Modrić conseguiu dar a assistência para o gol da vitória da seleção de seu país contra Gana, na partida que terminou com a vitória da Croácia por 2 a 1, no encerramento da fase de grupos.

O placar estava empatado em 1 a 1 quando Modrić cobrou um escanteio aos 83 minutos, mandando um cruzamento preciso que encontrou a cabeça de Nikola Vlašić, que mandou a bola para o fundo da rede, marcando o gol da vitória para a seleção croata.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Modrić, com 40 anos e 291 dias, tornou-se o jogador mais velho a dar uma assistência na história da Copa do Mundo.

Com essa vitória emocionante, a seleção croata elevou sua pontuação para 6 pontos, ficando em segundo lugar no Grupo 12, atrás da Inglaterra, líder do grupo (7 pontos).