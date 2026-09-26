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Modric, gol de recorde com a Croácia: o meio-campista do Milan foi aplaudido de pé em Praga

Croácia F

Outra noite para entrar para a história na carreira de campeão de Luka Modric. Até ontem, ele era dúvida por conta de um ataque febril, tanto que até perdeu a coletiva de imprensa pré-jogo; nesta noite, tornou-se o artilheiro mais velho da história da Croácia, marcando a vantagem com um chute de direita cruzado da entrada da área.


DECISIVO - O meio-campista do Milan segue sendo decisivo em alto nível até aos 41 anos: aos 76 minutos, foi substituído e recebeu uma standingovation de toda a Eden Arena, em Praga, com a Croácia vencendo por 2 a 1 na República Tcheca, graças ao gol de Pasalic com assistência de Perisic.


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