O croata Luka Modric, ex-astro do Real Madrid e atual jogador do Milan, enviou uma mensagem tranquilizadora à torcida do clube merengue, pedindo que não se preocupem apesar de o time estar seis pontos atrás do Barcelona no início da temporada.

Modric afirmou, em declarações ao canal "Teledeporte" antes do confronto entre Espanha e Croácia: "É o começo da temporada, e acredito que o Real Madrid, com um novo treinador, possui um elenco de altíssimo nível, pronto para disputar todos os títulos, como sempre foi".

O ídolo do Real Madrid acrescentou: "Não há motivo para pânico ou para achar que tudo acabou só porque o Barcelona está seis pontos à frente".

Modric reafirmou sua confiança na capacidade do time merengue de voltar à disputa, dizendo: "Graças ao elenco, aos jogadores e ao treinador que possuem, o Real Madrid pode virar o jogo e fazer uma temporada bem-sucedida".