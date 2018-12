Modric é a representação do talento dos jogadores do Real Madrid, segundo Florentino Perez

O croata foi recentemente nomeado o Bola de Ouro de 2018; clube merengue ainda disputará o Mundial de Clubes neste ano

O Real Madrid realizou seu tradicional almoço de Natal nesta terça-feira (11), no Santiago Bernabéu, onde o presidente do clube, Florentino Perez, fez seu habitual discurso na presença de jornalistas espanhóis.

“Que o Ano Novo chegue cheio de trabalho para todos e agradeço a dedicação em cobrir as informações do clube e nossos valores”, declarou Perez.

Segundo relata o portal Marca, o presidente também fez alogios à Luka Modric, que foi recentemente premiado com o troféu Bola de Ouro de 2018, e relembrou que ainda há o Mundial de Clubes para ser disputado neste ano.



(Foto: Getty)

“Já estamos focados em tentar conquistar o Mundial de Clubes da Fifa, esses jogadores já fazem parte da história e da lenda de Madri, entre eles Luka Modric, vencedor do Bola de Ouro e The Best, que representa o talento e os valores de Madrid", afirmou Perez.

No último domingo (9), o estádio merengue foi palco da grande final da Copa Libertadores, duelada entre River Plate e Boca Juniors, em que os Millionarios foram consagrados campeões.

“Este estádio foi um exemplo dos valores do esporte no domingo, a paixão do esporte coexistiu com os valores do esporte", comentou o presidente a respeito do confronto.

River Plate e Real Madrid descobrirão seus próximos rivais na semifinal do Mundial de Clubes após os confrontos das quartas de final, que acontecem neste sábado (15).

