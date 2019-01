Modric? CR7? Messi é eleito o melhor de 2018 por jornal madrilenho; Neymar fica fora até do Top 10

Campeão de La Liga e da Copa del Rey com o Barça e vencedor da Chuteira de Ouro, craque argentino vence pesquisa do jornal Marca

Campeão europeu e vice mundial, Luka Modric ganhou a Bola de Ouro, o The Best e o Goal 50. Cristiano Ronaldo faturou mais uma Champions League. Antoine Griezmann levou a Liga Europa e a Copa do Mundo. Mohamed Salah brilhou absurdamente pelo Liverpool. No entanto, para os leitores do tradicional jornal espanhol Marca, de Madri, historicamente ligado ao Real, o melhor jogador do mundo em 2018 foi Lionel Messi.

O fracasso na Champions com a queda vexatória e surpreendente para a Roma, e a bagunçada Argentina eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo com Messi tendo altos e baixos não pesou negativamente, e o camisa 10 foi recompensado pela temporada fenomenal em La Liga e na Copa del Rey, brilhando absurdamente pelo Barcelona, com atuações e números impressionantes, e também pela conquista da Chuteira de Ouro, sendo premiado o principal artilheiro (com 51 gols) das cinco grandes ligas europeias.

Já o brasileiro Neymar sequer figurou no top 10, ficando apenas no 16º lugar da votação.

Confira como ficou o Top 10:

1- Messi

2- Modric

3- Griezmann

4- Cristiano Ronaldo

5- Kylian Mbappé

6- Salah

7- Hazard

8- Varane

9- Harry Kane

10- De Bruyne