Modric brinca sobre renovação com Real Madrid: "Não vou dar uma de Mbappé"

A renovação de contrato de Kylian Mbappé segue dando o que falar no futebol europeu. Dessa vez, Luka Modric, meio-campista do Real Madrid, fez uma piada sobre a decisão do atacante francês de recusar uma proposta para se juntar ao clube merengue e continuar no Paris Saint-Germain.

Mbappé havia acertado os principais termos para reforçar o Real Madrid nessa janela do verão europeu, quando seu último contrato se encerraria, conforme a GOAL pôde apurar. Os espanhóis estavam confiantes na chegada do astro francês – até que, no final da temporada, ele concordou em um novo acordo para seguir no Parque dos Príncipes por mais três temporadas.

O próprio futuro de Modric também foi alvo de debate recentemente: o vínculo atual do jogador de 36 anos termina em 30 de junho deste ano.

O meio-campista croata já deixou claro que gostaria de ver sua carreira continuar no Bernabéu, e agora descartou a possibilidade de "imitar" Mbappé e fazer uma escolha surpresa em seu futuro.

"Ainda não renovei, mas não vou dar uma de Mbappé. Espero que o clube não faça isso comigo também", disse Modric à rádio COPE.

"Temos uma boa relação. Já disse muitas vezes que quero terminar a minha carreira aqui."

Modric insistiu que a novela de Mbappé não tirou a concentração do Real Madrid da final da Champions League, no próximo sábado (28). O meio-campista também afirmou que nenhum jogador está acima do clube e está animado com o potencial do atual elenco de Carlo Ancelotti.

Questionado se o anúncio do contrato de Mbappé no PSG foi uma surpresa, Modric respondeu.

“Não, porque não sabíamos de nada. Não tínhamos expectativas. Falou-se muito sobre isso, durante um ano, mas não sabíamos de nada; se ia acontecer ou não, e é por isso que temos que fechar esse tópico e não falar mais sobre isso."

"Temos a final da Champions, que é a coisa mais importante de todas. O Real Madrid continuará no topo, acima de qualquer jogador, qualquer coisa, e não há necessidade de repetir isso várias vezes."

"Acho que temos uma equipe muito boa, muitos jogadores que podem crescer muito, que tiveram uma ótima temporada e talvez valorizem o que temos aqui. Jogadores que, talvez alguns deles, se tornarão grandes estrelas no futuro."

Campeão espanhol, o Real Madrid busca seu 14º título europeu na decisão diante do Liverpool no próximo final de semana.

