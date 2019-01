Modric afasta saída do Real Madrid: "tenho mais um ano e meio de contrato"

Apesar dos rumores que apontam transferência para a Inter, meia croata destacou o seu desejo de seguir na Espanha

Melhor jogador do mundo, Modric desde a Copa do Mundo precisa lidar com os fortes rumores que envolvem a sua saída do Real Madrid para a Inter de Milão. E mais uma vez o jogador croata voltou a negar a transferência e destacou o seu desejo de seguir no Santiago Bernabéu.

"Eu tenho dezoito meses de contrato e estou tranquilo, falta muito. Meu desejo é ficar aqui mais tempo, estou feliz como no primeiro dia", disse.

Na zona mista após a vitória da equipe sobre o Sevilla por 2 a 0, o meia ainda minimizou os gols terem sido marcados por meias (Modric e Casemiro), e exaltou os três pontos conquistados neste sábado (19).

"Todos nós temos que ajudar, hoje foram os meias, outro dia os atacantes e depois os zagueiro.. qualquer jogador pode marcar gols importantes para a equipe", apontou.

"Estou muito feliz com a vitória, acho que fizemos um grande jogo, estamos felizes pelo nosso jogo e pelos três pontos, este é o caminho que temos que seguir", concluiu.

Com o resultado, o Real Madri subiu para a terceira colocação da Liga com 36 pontos, três à frente do Sevilla, enquanto o Barcelona está em primeiro com 43 pontos e recebe o Leganes no domingo (20).