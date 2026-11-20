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Robbie Keane segue sem clube, mas não está esperando desesperadamente por uma oportunidade na Premier League, disse Richard Dunne à GOAL. O ex-jogador da República da Irlanda começou bem a carreira de técnico, com títulos em Israel e na Hungria, e pode se interessar por oportunidades futuras em outras ligas europeias ou na MLS.

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Jogou na Inglaterra, na Itália e nos Estados Unidos

Keane brilhou na primeira divisão inglesa e na MLS como jogador, com passagens por Wolves, Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa e LA Galaxy. Também atuou pela Inter, potência da Serie A, e pelo Celtic, gigante do Campeonato Escocês.

Encerrou a carreira de jogador no ATK, na Índia, onde deu os primeiros passos como técnico. Depois, trabalhou ao lado de Mick McCarthy na seleção irlandesa, de Jonathan Woodgate no Middlesbrough e de Sam Allardyce durante um breve retorno a Elland Road.

Conquistou títulos em Israel e na Hungria

Keane assumiu seu primeiro trabalho como técnico principal no Maccabi Tel Aviv, onde conquistou um título importante. Depois, levou o Ferencvaros ao domínio nacional e à Liga Europa. Sua passagem pelo clube terminou em maio de 2026.

A expectativa era de que Keane recebesse uma enxurrada de ofertas . Isso pode ter acontecido, mas nenhuma delas se mostrou particularmente atraente. Em determinado momento, houve rumores de um retorno a Glasgow . Por enquanto, o Celtic segue sob o comando de Martin O’Neill, de 74 anos .

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Seu conhecimento da Premier League naturalmente despertaria o interesse de clubes da competição, mas talvez precise dar mais um passo na carreira antes de convencer de fato as equipes ambiciosas da primeira divisão inglesa de seu valor.

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Qual será o próximo destino de Keane?

Dunne afirma que seu compatriota ficaria mais do que satisfeito em voltar a trabalhar fora. Questionado se a ausência de Keane à beira do campo surpreende e qual poderia ser seu próximo destino, o ex-defensor da Irlanda Dunne, que falou em parceria com o IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Robbie trabalha como técnico há muito tempo. Foi auxiliar de Mick McCarty, de Sam Allardyce e, acho, talvez de Woodgate no Middlesbrough.

“Então, ele desempenhou várias funções nos bastidores dos clubes e, obviamente, alcançou muito sucesso por conta própria como técnico. Ganhou dois títulos nacionais em países diferentes, em ambientes diferentes e tudo mais.

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“Então, a expectativa é que, quando encontrar seu próximo clube, imagino que queira ser o técnico principal. Não tenho tanta certeza de que isso precise ser na Premier League, porque há outras ligas e outras opções para ele.

“Eu não ficaria surpreso se ele fosse novamente para outro lugar da Europa e continuasse a fortalecer seu currículo. Nesse sentido, acho que ele tem capacidade. O mais difícil, como sempre, é conseguir oportunidades.

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“E, se surgir uma oportunidade no exterior, ele já mostrou que fica mais do que satisfeito em ir trabalhar em lugares que não são vistos como as ligas de maior prestígio. Ele pode trabalhar em qualquer lugar e continuar a fortalecer seu currículo.

“Acho que, se quiser, ele acabará chegando à Premier League. Mas talvez isso signifique ir para a MLS, onde já jogou. Talvez vá para outro clube em uma liga europeia de maior destaque do que aquelas em que trabalhou antes. De qualquer forma, acho que o sucesso que teve justifica uma oportunidade como técnico em algum lugar.”

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Nome ligado ao cargo de técnico do Swansea, da segunda divisão inglesa

Keane estaria entre os nomes considerados para assumir o comando do Swansea. O clube da segunda divisão inglesa busca um substituto para Vitor Matos, que saiu para o Strasbourg.

O Swansea tenta montar uma campanha de acesso nesta temporada, o que poderia abrir oportunidades na Premier League em um futuro não muito distante. Keane, um irlandês disputado no mercado, precisa decidir se quer trabalhar no futebol britânico ou buscar opções mais longe.