MLS All-Stars x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações, horário e mais informações

Equipes entram em campo nesta quarta-feira, em Orlado, EUA

Alerta de jogão! As principais estrelas da entrarão em campo contra o nesta quarta-feira (31), às 21h (de Brasília), em partida válida pela MLS All-Star Game. O duelo será será exibido AO VIVO no DAZN.

Confira mais informações sobre a partida!

MLS ALL-STARS X ATLÉTICO DE MADRID: DATA, HORA, LOCAL

JOGO MLS All-Stars x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 31 de julho de 2019 LOCAL Stadium - EUA HORÁRIO 21h (de Brasília)

MLS ALL-STARS X ATLÉTICO DE MADRID: INFORMAÇÕES

As estrelas que participarão do duelo foram escolhidas por voto popular, com Carlos Vela sendo o capitão da equipe.

Jogadores da MLS convocados:

Goleiros: Brad Guzan ( ), Andre Blake ( ) and Nick Rimando ( ).

Defensores: Matt Hedges ( ), Kemar Lawreces (NYRB), Romain Métanire ( ), Walker Zimmerman (LAFC), Bastian Schweinsteiger ( ), Graham Zusi ( Kansas City) and Leandro González Pirez (Atlanta United).

Meias: Diego Rossi (LAFC), Alejandro Pozuelo ( ), Paxton Pomykal (FC Dallas), Nani (Orlando City), Maxi Moralez (NYCFC), Pity Martínez (Atlanta United), Nicolás Lodeiro ( ), Mark-Anhony Kaye (LAFC), Jonathan dos (LA Galaxy), Diego Chara ( ) and Ezequiel Barco (Atlanta United).

Atacantes: Chris Wondolowski (San José Earthquakes), Carlos Vela (LAFC), Wayne Rooney ( ), Josef Martínez (Atlanta United) and Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy).

Por outro lado, vindo de grande atuação após golear o Real Madrid por 7 a 3, o Atleti entrará em campo com os seus melhores jogadores nesta quarta.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Lemar, Saúl, Koke, João Félix; Morata y Diego Costa.