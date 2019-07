MLS 2019: formato, times, onde assistir, craques e tudo sobre o campeonato

O QUE É MLS?

A Major League Soccer é o principal campeonato de futebol dos e do Canadá, tida como a primeira divisão profissional do esporte tanto pela United States Soccer Federationcomo pela Canadian Soccer Association.

Na MLS não existe rebaixamento, mas novos times podem solicitar a entrada na liga e se forem aprovados, estão dentro.

QUAL É O FORMATO DE DISPUTA DA MLS

A temporada da Major League Soccer (MLS) teve início no dia 2 de março e termina em outubro. Portanto, a fase eliminatória para a MLS Cup inicia em outubro e termina em novembro. O atual campeão da temporada regular é o (EUA) e o vencedor da última edição da MLS Cup é o (EUA).

A forma de disputa do campeonato é diferente das grandes ligas da Europa e do Campeonato Brasileiro. Com 24 times, eles são divididos em duas conferências, a leste e a oeste, cada uma com 12 equipes. Cada uma jogará 34 partidas, 17 em casa e 17 fora. Os sete primeiros de cada conferência avançam para o mata-mata. O primeiro de cada conferência está automaticamente nas semifinais, enquanto os outros seis disputam as três vagas restantes. A fase eliminatória será disputada em jogo único.

QUAIS OS TIMES DA MLS

Conferência Leste: Atlanta United (EUA), (EUA), FC Cincinnati (EUA), (EUA), D.C United (EUA), (CAN), (EUA), New York City (EUA), New York Red Bull (EUA), (EUA), (EUA) e (CAN).

Conferência Oeste: (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), (EUA), Kansas City (EUA) e (CAN).



O Inter Miami, time que estreia na competição a partir de 2020, tem como sócio o ex-jogador David Beckham. O inglês tem experiência atuando no futebol norte-americano. Em 2007, o astro jogou pelo Los Angeles Galaxy. Na ocasião, fechou um acordo para ter sua própria franquia por US$ 25 milhões (R$ 80 milhões).

MLS: JOGOS DA SEMANA

Quarta-feira (17)

Atlanta United x Houston Dynamo, às 20h (de Brasília), com narração em português

Chicago Fire x Columbus Crew, às 21h (de Brasília), com narração em português

Sexta-feira (19)

La Galaxy x LAFC, às 23h (de Brasília), com narração em português

Domingo (21)

Atlanta United x D.C. United, às 17h (de Brasília), com narração em português

AS ESTRELAS



A competição, inclusive, conta com grandes nomes, como Schweinsteiger (Chicago Fire), Ibrahimovic (LA Galaxy), Tim Howard ( Rapids), Frank de Boer (treinador do Atlanta United), Nani (Orlando City), Wayne Rooney ( ) e Pity Martínez (Atlanta United).

