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A magia da copa está de volta: a Mitre apresentou oficialmente a bola que marcará a edição 2026/27 da Copa da Inglaterra feminina. Com visual arrojado e aerodinâmica de ponta, esta nova versão da Ultimax Pro foi criada para celebrar as pioneiras que continuam a elevar o nível do futebol inglês.

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Visual ousado para os jogos da copa

A Mitre revelou a bola oficial da nova edição da Copa da Inglaterra feminina. Desenvolvida com base na consagrada estrutura Ultimax Pro da marca, ela combina verde-limão, roxo e preto em um design marcante dentro de campo.

O visual traz cores sobrepostas para representar a diversidade crescente e a força coletiva do futebol feminino. Além da paleta vibrante, detalhes metálicos nos característicos chevrons Delta da Mitre fazem referência direta ao troféu da competição.

Por dentro, a bola de seis painéis tem 20% mais amortecimento Hyperfoam, proporcionando chutes mais precisos e uma resposta mais rápida. A resistência aerodinâmica também foi reduzida em 10% em comparação com versões anteriores, o que melhora a estabilidade durante a trajetória pelo ar.

Uma bola que traduz o espírito do jogo

A fabricante buscou criar uma bola à altura da ascensão do futebol feminino na Inglaterra. Alex Roberts, responsável pela marca na Mitre, explicou que o visual ousado pretende refletir a ambição da própria competição.

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“O que torna a competição tão especial é que todos os clubes têm a oportunidade de escrever a própria história”, disse Roberts. “Seja uma equipe de base protagonizando uma zebra inesquecível na copa ou uma jogadora marcando o gol da vitória em Wembley, esta competição dá a equipes e jogadoras a oportunidade de entrar para a história.”

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Sarah Kendall, responsável pelas parcerias da FA, endossou a avaliação. Ela destacou a capacidade singular da competição de reunir equipes de todos os níveis do futebol inglês.

Kendall acrescentou: “A nova bola desta temporada traduz esse espírito e reflete a ambição, a energia e a empolgação em torno da competição. A Mitre fez um trabalho fantástico ao criar um design ousado e distinto.”





Mitre









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Uma tradição de velocidade

A linha Ultimax da Mitre tem um peso histórico no futebol inglês. O modelo original entrou para a história como a primeira bola a atingir uma velocidade superior a 160,9 km/h.

Esta versão atualizada busca manter o legado de potência e velocidade. Suas costuras unidas termicamente impedem a absorção de água e garantem a manutenção do formato, características que lhe renderam a rigorosa certificação FIFA Quality Pro.

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O lançamento também faz parte da campanha criativa “Flow State”, da marca. O conceito celebra aqueles momentos decisivos em que o instinto, a confiança e o desempenho de alto nível das jogadoras se alinham perfeitamente em campo.

Começa o caminho até Wembley

Getty Images

Os torcedores verão a nova bola em uma partida oficial pela primeira vez no domingo, 25 de outubro. A primeira rodada da fase principal começa com 96 clubes disputando 48 confrontos.

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O duelo entre Exeter City e Hashtag United será o primeiro jogo televisionado da competição. Depois, as equipes que avançarem enfrentarão um exigente calendário eliminatório até a grande final no Estádio de Wembley, no sábado, 15 de maio de 2027.