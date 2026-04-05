Mistério proposital... O Bayern de Munique tenta despistar o Real Madrid em relação a Kane

No Bayern de Munique, paira a incerteza sobre a questão que está na boca de todos neste momento: será que Harry Kane estará pronto para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid?

O capitão da seleção inglesa, de 32 anos, sentiu dores no tornozelo na última segunda-feira, entre 17h30 e 18h00, horário da Alemanha, durante a parte fechada do treino dos “Três Leões”, em uma lesão que, segundo relatos, ocorreu sem qualquer intervenção de outro jogador.

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Desde então, Kane não participou de nenhum treino coletivo. Ele também ficou de fora da escalação do time contra o Freiburg na Bundesliga (3 a 2), no último sábado.

No entanto, o clube mantém sigilo absoluto sobre os detalhes da lesão, a ponto de não revelar em qual pé o jogador está lesionado.

Quando o jornal alemão “BILD” perguntou a Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, se o tornozelo direito era o lesionado, ele respondeu sorrindo: “Essa é uma pergunta maliciosa agora... Eu não olho para os pés dele, ambos parecem inchados”.

O jornalista não obteve uma resposta clara ao tentar perguntar novamente se Eberl sabia exatamente onde estava a dor.

Diante da situação atual, o clube ainda não divulgou um diagnóstico preciso nem o tempo de afastamento. O técnico Vincent Kompany também se recusou a dar mais detalhes quando questionado, deixando em aberto se o tornozelo direito ou o esquerdo está lesionado.

Embora Kane não tenha aparecido em público na última sexta-feira, seu entorno demonstra otimismo quanto à sua disponibilidade para o confronto contra o Real Madrid, marcado para a próxima terça-feira no Estádio Santiago Bernabéu. Por sua vez, o jornal “BILD” sugeriu que o Bayern poderia estar criando propositalmente essa grande incerteza em torno da lesão por motivos táticos, antes do grande e aguardado confronto.