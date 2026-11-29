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A partida entre o Barcelona e o Deportivo La Coruña, dono da casa, disputada neste domingo pela LaLiga, teve um lance polêmico de arbitragem.

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Pouco antes do fim do primeiro tempo, o Barcelona reclamou de um possível pênalti por toque de mão de Aubameyang, mas o árbitro não marcou nada, e o árbitro de vídeo também não interveio.

Por sua vez, a rede “Archivo VAR”, especializada em lances de arbitragem, afirmou: “A tecnologia de vídeo (VAR) lavou as mãos da responsabilidade na partida entre Deportivo La Coruña e Barcelona”.

E continuou: “Aubameyang, que estava com o braço bem próximo ao corpo, claramente o abriu na direção da bola. É pênalti”.

E explicou: “Trata-se de um toque de mão com movimento em direção à trajetória da bola, portanto, passível de punição”.

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O Barcelona encerrou o primeiro tempo vencendo o Deportivo La Coruña por 2 a 1, na partida disputada na noite deste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada da LaLiga, depois que Dani Olmo marcou de cabeça o segundo gol do time catalão.