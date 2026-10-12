O jornal saudita "Al-Riyadiah" revelou o motivo do atraso de mais de 15 minutos no início da partida entre Al-Nassr e Neftchi, do Uzbequistão, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois que o horário marcado para o começo do jogo coincidiu com acontecimentos de ordem militar registrados na capital Riade.

Segundo o jornal, o porta-voz das forças da coalizão anunciou a interceptação e destruição de um míssil balístico lançado pelos houthis em direção a Riade, em um episódio que aconteceu enquanto os torcedores já estavam dentro do estádio "Al-Awwal Park" para acompanhar o confronto asiático.

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Com o atraso no início da partida, o sistema de som interno do "Al-Awwal Park" transmitiu uma mensagem aos torcedores presentes, pedindo que não tivessem medo nem deixassem o estádio e que permanecessem em seus lugares, garantindo que a situação era segura.

A mensagem teve como objetivo tranquilizar os torcedores e manter a calma nas arquibancadas, diante do clima de apreensão que acompanhou o atraso, antes de as atenções se voltarem novamente ao gramado à espera do início do jogo.

O Al-Nassr se preparava para enfrentar o Neftchi, do Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, em busca de um resultado positivo diante de sua torcida e da recuperação após o tropeço na rodada de abertura.

O atraso afetou o clima da pré-partida, já que os torcedores tiveram de esperar por um período maior do que o previsto, em meio às mensagens de tranquilização dentro do estádio, antes do início do aguardado duelo continental.