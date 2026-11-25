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O Al Ahly, do Egito, anunciou oficialmente, por volta do meio-dia desta quarta-feira, o nome do novo técnico que comandará a equipe no lugar do marroquino Hussein Ammouta, que deixou o cargo após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, na nona rodada do Campeonato Egípcio, na última segunda-feira.

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O Al Ahly, do Egito, anunciou oficialmente, por volta do meio-dia desta quarta-feira, o nome do novo técnico que comandará a equipe no lugar do marroquino Hussein Ammouta, que deixou o cargo após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, na nona rodada do Campeonato Egípcio, na última segunda-feira.

Em comunicado publicado em suas plataformas oficiais, o Al Ahly informou que Sami Komsan foi nomeado técnico e assume o comando da equipe a partir de hoje. Com a nomeação, o treinador egípcio volta aos holofotes em um momento difícil, após a mudança repentina na comissão técnica.

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Komsan expressou sua profunda gratidão ao Al Ahly e afirmou que não poderia fazer outra coisa senão atender ao chamado de seu clube, qualquer que fosse a função a ocupar, sinalizando sua disposição para trabalhar com a equipe na próxima fase, seja como técnico, seja como integrante da comissão técnica.

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O comunicado esclareceu que a missão de Komsan não será permanente, já que ele seguirá trabalhando na comissão técnica quando o Al Ahly contratar um técnico estrangeiro. Ou seja, a diretoria optou por recorrer a ele para comandar a equipe no período de transição, enquanto busca um novo treinador.

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A decisão foi tomada um dia depois de o Al Ahly anunciar o agradecimento a Ammouta e à sua comissão técnica, após a derrota para o Pyramids, que encerrou a passagem do treinador marroquino cerca de cinco meses depois de ele assumir o cargo, em junho passado, no lugar do dinamarquês Jess Thorup.

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De acordo com dados do Transfermarkt, esta é a segunda vez que Sami Komsan assume interinamente o comando técnico do Al Ahly. A diretoria já o havia encarregado de dirigir a equipe após a demissão do sul-africano Pitso Mosimane, em junho de 2022. Na ocasião, ele comandou o time em cinco partidas pelo Campeonato Egípcio e pela Copa do Egito, com 3 vitórias, um empate e uma derrota.

A derrota para o Pyramids foi a primeira do Al Ahly sob o comando de Ammouta, em uma partida na qual a equipe foi superada por 2 a 0. O treinador passou a ser criticado pelo desempenho e pela forma como conduziu o confronto, em meio a questionamentos sobre a capacidade do time de brigar pelo título com o nível apresentado.

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Apesar do desfecho da passagem, os números de Ammouta não foram negativos em termos de resultados: ele comandou o Al Ahly em 14 partidas em todas as competições, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No período, a equipe marcou 30 gols e sofreu 9.

Com a derrota, o Al Ahly caiu para a terceira colocação na tabela do Campeonato Egípcio, estacionado nos 20 pontos, 7 atrás do líder Pyramids e dois atrás do rival Zamalek.

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