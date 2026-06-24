Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Missão madrilenha na Copa do Mundo... Cocorella abre uma nova frente em relação ao “acordo de crise”

Mercado da bola
M. Cucurella
E. Fernandez
Real Madrid
Chelsea
Copa do Mundo
Espanha
Argentina

A transferência vai acontecer depois da Copa do Mundo?

O espanhol Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, agitou o mercado de transferências com declarações polêmicas nas quais incentivou seu ex-companheiro a se juntar a ele no Estádio Santiago Bernabéu após o término da Copa do Mundo de 2026.

Cocorella (27 anos) assinou oficialmente com o Real Madrid por seis anos, em uma transação que totalizou 51,8 milhões de libras esterlinas, vindo do Chelsea a pedido do técnico José Mourinho. 

Após a conclusão da transferência, o lateral espanhol não escondeu seu desejo de se reunir com seu ex-companheiro no Chelsea, o astro argentino Enzo Fernández, dentro dos muros do “Castelo Branco”.

Cocorela disse, em declarações divulgadas pelo “The Sun”: “Enzo é um jogador fantástico e meu amigo. Ele me parabenizou pela contratação pelo Real Madrid, e espero que ele siga meus passos. Ficarei muito feliz se a negociação se concretizar”.

Ele acrescentou: “Fomos muito felizes juntos no Chelsea, e ter a oportunidade de assinar com o Real Madrid neste mesmo verão seria algo excepcional. Desejo-lhe boa sorte e que ele se torne jogador do Real Madrid”.

As declarações de Cocorela aumentam a incerteza sobre o futuro de Fernández (25 anos) no Chelsea, especialmente após uma temporada conturbada em que ele foi deixado de fora da escalação em duas partidas por decisão do ex-técnico Liam Rossiniere.

A exclusão ocorreu após declarações feitas pelo jogador argentino à imprensa, nas quais ele afirmou: “Gosto muito de Madri, é parecida com Buenos Aires”, e, quando questionado sobre a possibilidade de morar lá, respondeu sem hesitar: “Com certeza”.

Em outra entrevista após uma partida da Liga dos Campeões, Fernández aumentou as dúvidas ao dizer que “não sabe” se continuará no Chelsea na próxima temporada, acrescentando: “A Copa do Mundo está chegando, e vamos ver o que vai acontecer depois disso”.

Esses desdobramentos colocam a diretoria do Chelsea diante de um verão agitado, diante do claro interesse do Real Madrid e das insinuações do próprio jogador sobre a possibilidade de uma saída, enquanto Cocorela, de Madri, aguarda a chegada do amigo para concretizar o “sonho branco”.

Publicidade