O espanhol Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, agitou o mercado de transferências com declarações polêmicas nas quais incentivou seu ex-companheiro a se juntar a ele no Estádio Santiago Bernabéu após o término da Copa do Mundo de 2026.

Cocorella (27 anos) assinou oficialmente com o Real Madrid por seis anos, em uma transação que totalizou 51,8 milhões de libras esterlinas, vindo do Chelsea a pedido do técnico José Mourinho.

Após a conclusão da transferência, o lateral espanhol não escondeu seu desejo de se reunir com seu ex-companheiro no Chelsea, o astro argentino Enzo Fernández, dentro dos muros do “Castelo Branco”.

Cocorela disse, em declarações divulgadas pelo “The Sun”: “Enzo é um jogador fantástico e meu amigo. Ele me parabenizou pela contratação pelo Real Madrid, e espero que ele siga meus passos. Ficarei muito feliz se a negociação se concretizar”.

Ele acrescentou: “Fomos muito felizes juntos no Chelsea, e ter a oportunidade de assinar com o Real Madrid neste mesmo verão seria algo excepcional. Desejo-lhe boa sorte e que ele se torne jogador do Real Madrid”.

As declarações de Cocorela aumentam a incerteza sobre o futuro de Fernández (25 anos) no Chelsea, especialmente após uma temporada conturbada em que ele foi deixado de fora da escalação em duas partidas por decisão do ex-técnico Liam Rossiniere.

A exclusão ocorreu após declarações feitas pelo jogador argentino à imprensa, nas quais ele afirmou: “Gosto muito de Madri, é parecida com Buenos Aires”, e, quando questionado sobre a possibilidade de morar lá, respondeu sem hesitar: “Com certeza”.

Em outra entrevista após uma partida da Liga dos Campeões, Fernández aumentou as dúvidas ao dizer que “não sabe” se continuará no Chelsea na próxima temporada, acrescentando: “A Copa do Mundo está chegando, e vamos ver o que vai acontecer depois disso”.

Esses desdobramentos colocam a diretoria do Chelsea diante de um verão agitado, diante do claro interesse do Real Madrid e das insinuações do próprio jogador sobre a possibilidade de uma saída, enquanto Cocorela, de Madri, aguarda a chegada do amigo para concretizar o “sonho branco”.