Jürgen Klopp confirmou na sexta-feira, no âmbito da sua apresentação oficial, que Kosicke será doravante no DFB "o meu treinador-adjunto para estratégia, desenvolvimento e inovação". Para isso, ele já deixou o cargo de diretor-geral da sua empresa Projekt Five e interrompeu a atividade de consultoria que tinha até agora para outros treinadores além de Klopp. Kosicke acompanha Klopp há cerca de duas décadas e é considerado o seu homem-sombra.

"Não basta chegar apenas um treinador principal", disse Klopp. "Temos de mudar muitas coisas. Queremos virar todas as pedras." Kosicke é considerado o "inventor" do consultor de treinadores e, até 2021, esteve ao lado de Julian Nagelsmann.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, disse sobre a função de Kosicke: "Percebemos que Marc é um interlocutor extremamente importante para Jürgen. Ficou claro que os dois estão tão intimamente ligados que só podem ser contratados em pacote. A questão é sempre em que papel. Jürgen descreveu-o como treinador-adjunto. Para assuntos administrativos, que acontecem fora do relvado. É assim que o entendemos. Marc deverá assumir essas tarefas no futuro. Não como funcionário da DFB, mas terá acesso a tudo e coordenar-se-á. É uma interface importante dentro da federação. Comunicação, patrocinadores, marketing - todas essas questões que ocupam a equipa técnica para além do futebol."

No passado, o natural de Bremen e assumido adepto do Werder também desempenhou um papel importante no Bayern Munique - e fê-lo ao transformar a mentalidade Mia san mia, associada ao Bayern Munique há décadas, num slogan oficial.

Kosicke contou as circunstâncias, bastante curiosas, disso em 2023, numa entrevista com SPOX e GOAL. A conversa fez parte de uma grande história multimédia sobre a história do Mia san mia, que pela Associação dos Jornalistas Desportivos Alemães foi distinguida com o Grande Prémio Online 2023. Aqui pode reler a entrevista dessa altura.

Senhor Kosicke, é adepto do Werder e consultor do antigo treinador de sucesso do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Como é que foi precisamente o senhor a transformar o Mia san mia no slogan oficial do Bayern Munique?

Kosicke: Em 2008, eu ia a caminho de um evento da FIFA na Suíça, juntamente com o meu então sócio Oliver Bierhoff. Por coincidência, Uli Hoeneß estava no mesmo avião. Ele estava a criticar os próprios jogadores e a queixar-se de que ninguém sabia o que o Bayern Munique realmente significava. Então perguntei ao senhor Hoeneß o que, na opinião dele, o Bayern Munique significava exatamente - e ele não me conseguiu dar uma resposta clara.

Como continuou?

Kosicke: Contei-lhe que tinha trabalhado durante muito tempo na Nike e na Adidas e que lá existem as chamadas bíblias corporativas, nas quais todos os funcionários são informados sobre os valores e mensagens mais importantes da empresa. Então ele perguntou-me se eu podia conceber algo assim para o Bayern Munique.

E conseguiu.

Kosicke: Com 100 por cento de desconhecimento, mas muita autoconfiança, aceitei (risos). Uli Hoeneß ainda disse que só queria ver-me a mim, e não um grupo de engravatados da Roland Berger. Por isso, formámos um grupo de trabalho heterogéneo com pessoas da loja dos adeptos e do marketing, com o roupeiro e o coordenador da formação, com Stefan Mennerich, do departamento de media, e o chefe de observação Wolfgang Dremmler. Durante quatro semanas, elaborámos em conjunto os valores do Bayern Munique.

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E no fim ficou o Mia san mia?

Kosicke: Não, para mim o slogan estava definido desde o início. Já o tinha na cabeça durante a conversa com Hoeneß no avião. Mas ainda não o mencionei aí, porque, caso contrário, teria logo gasto toda a minha pólvora. Depois, com o grupo de trabalho, apenas desenvolvemos os valores correspondentes.

A que valores chegaram?

Kosicke: No fim, chegámos a acordo sobre 16 mandamentos. Por exemplo: "Somos uma família e estamos uns pelos outros." Ou: "Não comunicamos em público uns sobre os outros."

Hoeneß gostou do resultado?

Kosicke: Para a apresentação perante a direção, mandei encadernar alguns protótipos da bíblia com couro verdadeiro de lederhosen. Quando revelei o título, todos ficaram entusiasmados. Hoeneß disse: "Excelente slogan, mas este MIR é uma estação espacial." É que na capa não estava escrito "Mia san mia", mas sim "Mir san mir". Como natural de Bremen, eu não dominava o bávaro a 100 por cento. Foi a única coisa que ainda tivemos de mudar.

Como continuou depois disso?

Kosicke: Além da bíblia, também desenvolvi para o Bayern Munique um roteiro de acompanhamento para a implementação dentro do clube. Com isso, a minha tarefa ficou concluída. Com a emissão da fatura, cedi os meus direitos sobre o slogan e garanti: "Não se preocupem, como natural de Bremen e consultor de Jürgen Klopp, não me vou apresentar como o grande inventor do Mia san mia." Cada novo reforço - fosse um funcionário da administração, um jovem jogador de Fürstenfeldbruck ou Sadio Mane – deveria, como medida de integração após a mudança para o Bayern Munique, receber esta bíblia nas mãos com a mensagem: é assim que somos, estes são os valores que vivemos.

Quão presente estava o termo Mia san mia antes de o transformar em slogan oficial?

Kosicke: Conhecia-o desde que, quando era adolescente, vivi no Weserstadion uma derrota tardia do Werder contra o Bayern Munique. No dia seguinte, o jornal falava da atitude Mia-san-mia dos bávaros. Isso ficou-me sempre na memória. Na altura, porém, a postura por trás do Mia san mia estava mais presente do que o próprio termo em si.