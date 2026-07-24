Segundo o Bild , Marc Kosicke deverá passar a ser responsável pela estratégia e pelo desenvolvimento da seleção nacional. Para isso, ele já teria deixado o cargo de diretor-geral da sua empresa, a Projekt Five, e encerrado a sua atividade de consultoria para outros treinadores além de Klopp. Kosicke acompanha Klopp há cerca de duas décadas e é considerado o seu homem-sombra.

No passado, o natural de Bremen e assumido adepto do Werder também desempenhou um papel importante no Bayern de Munique - ao transformar a mentalidade Mia san mia, há décadas associada ao clube, num slogan oficial.

As circunstâncias, bastante curiosas, disso mesmo foram contadas por Kosicke em 2023, numa entrevista a SPOX e GOAL. A conversa fez parte de uma grande reportagem multimédia sobre a história do Mia san mia, que foi distinguida pela Associação dos Jornalistas Desportivos Alemães com o Grande Prémio Online 2023. Aqui pode reler a entrevista dessa altura.

Senhor Kosicke, é adepto do Werder e consultor do antigo treinador de sucesso do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Como aconteceu que tenha sido precisamente o senhor a transformar o Mia san mia no slogan oficial do Bayern?

Kosicke: Em 2008, eu ia a caminho de um evento da FIFA na Suíça, juntamente com o meu então sócio Oliver Bierhoff. Por coincidência, Uli Hoeneß estava no mesmo avião. Ele queixava-se dos próprios jogadores e lamentava que ninguém soubesse o que o Bayern de Munique realmente significava. Então perguntei ao senhor Hoeneß o que, na sua opinião, o Bayern de Munique significava exatamente - e ele não me soube dar uma resposta clara.

Como é que a história continuou?

Kosicke: Contei-lhe que tinha trabalhado durante muito tempo na Nike e na Adidas e que lá existem as chamadas bíblias empresariais, nas quais todos os colaboradores são informados sobre os valores e as mensagens mais importantes da empresa. Depois disso, ele perguntou-me se eu podia conceber algo assim para o Bayern.

E podia.

Kosicke: Com 100 por cento de desconhecimento, mas muita autoconfiança, aceitei (risos). Uli Hoeneß ainda disse que só queria ver-me a mim, e não um grupo de engravatados da Roland Berger. Por isso, formámos um grupo de trabalho heterogéneo com pessoas da loja de adeptos e do marketing, com o roupeiro e o coordenador da formação, com Stefan Mennerich, do departamento de media, e com o olheiro-chefe Wolfgang Dremmler. Durante quatro semanas, trabalhámos em conjunto os valores do Bayern de Munique.

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E no fim ficou o Mia san mia?

Kosicke: Não, para mim o slogan estava definido desde o início. Já o tinha em mente na conversa com Hoeneß no avião. Mas aí ainda não o mencionei, porque senão teria logo disparado toda a minha pólvora. Depois, com o grupo de trabalho, limitámo-nos a desenvolver os valores associados.

A que valores chegaram?

Kosicke: No fim de contas, chegámos a um acordo sobre 16 mandamentos. Por exemplo: "Somos uma família e apoiamo-nos uns aos outros." Ou: "Não comunicamos publicamente uns sobre os outros."

Hoeneß gostou do resultado?

Kosicke: Para a apresentação à direção, mandei encadernar alguns protótipos da bíblia com autêntico couro de lederhosen. Quando revelei o título, todos ficaram entusiasmados. Hoeneß disse: "Ótimo slogan, mas esse MIR é uma estação espacial." É que na capa não estava escrito "Mia san mia", mas sim "Mir san mir". Como natural de Bremen, eu não dominava o bávaro a 100 por cento. Foi a única coisa que ainda tivemos de alterar.

O que aconteceu depois?

Kosicke: Além da bíblia, também desenvolvi para o Bayern uma roadmap complementar para a implementação dentro do clube. Com isso, a minha tarefa ficou concluída. Ao emitir a fatura, cedi os meus direitos sobre o slogan e garanti: "Não se preocupem, como natural de Bremen e consultor de Jürgen Klopp, não me vou encenar como o grande inventor do Mia san mia." Cada novo reforço - fosse um funcionário da administração, um jogador da formação de Fürstenfeldbruck ou Sadio Mane - deveria receber esta bíblia como medida de integração após a sua mudança para o Bayern, com a mensagem: é assim que somos, são estes os valores que vivemos.

Quão presente estava a expressão Mia san mia antes de o senhor a transformar no slogan oficial?

Kosicke: Conheço-a desde que, ainda jovem, vivi uma derrota tardia do Werder contra o Bayern no Weserstadion. No dia seguinte, o jornal falava da atitude Mia-san-mia do Bayern. Isso ficou-me sempre na memória. Na altura, porém, a postura por detrás do Mia san mia estava mais presente do que a própria expressão.