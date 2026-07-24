Missão especial de Uli Hoeneß: o "adjunto" especial de Jürgen Klopp já marcou decisivamente o Bayern Munique

Jürgen Klopp confirmou na sexta-feira, no âmbito da sua apresentação oficial, que Kosicke será doravante no DFB "o meu treinador-adjunto para estratégia, desenvolvimento e inovação". Para isso, ele já deixou o cargo de diretor-geral da sua empresa Projekt Five e encerrou a atividade de consultoria que mantinha até aqui para outros treinadores além de Klopp. Kosicke acompanha Klopp há cerca de duas décadas e é considerado o seu homem-sombra.

"Não basta chegar apenas um treinador principal", disse Klopp. "Temos de mudar muitas coisas. Queremos virar cada pedra." Kosicke é considerado o "inventor" do consultor de treinadores e, até 2021, esteve ao lado de Julian Nagelsmann.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, disse sobre a função de Kosicke: "Percebemos que Marc é um interlocutor extremamente importante para Jürgen. Estava claro que os dois estão tão intimamente ligados que só podem ser contratados em pacote. A questão é sempre em que papel. Jürgen descreveu-o como treinador-adjunto. Para questões administrativas, que acontecem fora do relvado. É assim que entendemos. Marc deverá assumir essas tarefas no futuro. Não como funcionário da DFB, mas tem todo o acesso e coordena-se. É uma interface importante dentro da federação. Comunicação, patrocinadores, marketing - todas essas questões que ocupam a equipa técnica para além do futebol."

No passado, o natural de Bremen e adepto assumido do Werder também desempenhou um papel importante no Bayern Munique - e precisamente ao transformar a mentalidade mia san mia, associada há décadas ao Bayern, num slogan oficial.

As circunstâncias bastante curiosas disso foram contadas por Kosicke em 2023, numa entrevista à SPOX e à GOAL. A conversa fez parte de uma grande reportagem multimédia sobre a história do mia san mia, que foi distinguida com o Grande Prémio Online 2023 pela Associação dos Jornalistas Desportivos Alemães. Aqui fica a entrevista de então para voltar a ler.

Senhor Kosicke, é adepto do Werder e consultor do antigo treinador de sucesso do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Como aconteceu que foi precisamente o senhor a transformar o mia san mia no slogan oficial do Bayern?

Kosicke: Em 2008, eu estava a caminho de um evento da FIFA na Suíça com o meu então sócio Oliver Bierhoff. Por coincidência, Uli Hoeneß estava no mesmo avião. Ele estava a criticar os próprios jogadores e a queixar-se de que ninguém sabia o que o Bayern Munique realmente significava. Então perguntei ao senhor Hoeneß o que exatamente, na opinião dele, o Bayern Munique significava - e ele não me conseguiu dar uma resposta clara.

Como continuou?

Kosicke: Contei-lhe que trabalhei durante muito tempo na Nike e na Adidas e que lá existem as chamadas bíblias empresariais, nas quais todos os colaboradores são informados sobre os valores e as mensagens mais importantes da empresa. Depois disso, ele perguntou-me se eu podia desenvolver algo desse género para o Bayern.

E conseguiu.

Kosicke: Com 100 por cento de ignorância, mas muita autoconfiança, aceitei (risos). Uli Hoeneß ainda disse que queria ver apenas a mim e não uma tropa de engravatados da Roland Berger. Por isso, formámos um grupo de trabalho heterogéneo com pessoas da loja de adeptos e do marketing, com o roupeiro e o coordenador da formação, com Stefan Mennerich, do departamento de media, e o chefe de scouting Wolfgang Dremmler. Durante quatro semanas, trabalhámos juntos nos valores do Bayern Munique.

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E no fim ficou o mia san mia?

Kosicke: Não, para mim o slogan estava definido desde o início. Já o tinha na cabeça na minha conversa com Hoeneß no avião. Mas aí ainda não o mencionei, porque caso contrário teria gasto logo toda a pólvora. Depois, com o grupo de trabalho, limitámo-nos a desenvolver os valores correspondentes.

A que valores chegaram?

Kosicke: No fim, chegámos a acordo sobre 16 mandamentos. Por exemplo: "Somos uma família e defendemo-nos uns aos outros." Ou: "Não comunicamos em público uns sobre os outros."

Hoeneß gostou do resultado?

Kosicke: Para a apresentação à direção, mandei encadernar alguns protótipos da bíblia com autêntico couro de lederhosen. Quando revelei o título, todos ficaram entusiasmados. Hoeneß disse: "Grande slogan, mas esse MIR é uma estação espacial." É que na capa não estava escrito "Mia san mia", mas "Mir san mir". Como natural de Bremen, eu não dominava o bávaro a 100 por cento. Foi a única coisa que ainda tivemos de mudar.

Como prosseguiu depois disso?

Kosicke: Além da bíblia, também desenvolvi para o Bayern um roteiro de acompanhamento para a implementação dentro do clube. Com isso, a minha tarefa estava concluída. Ao emitir a fatura, cedi os meus direitos sobre o slogan e garanti: "Não se preocupem, como natural de Bremen e consultor de Jürgen Klopp, não me vou apresentar como o grande inventor do mia san mia." Cada nova contratação - fosse um funcionário dos escritórios, um jogador das camadas jovens de Fürstenfeldbruck ou Sadio Mane – deveria receber esta bíblia nas mãos como medida de integração após a sua mudança para o Bayern, com a mensagem: é assim que somos, são estes os valores que vivemos.

Quão presente estava a expressão mia san mia antes de a ter transformado no slogan oficial?

Kosicke: Conhecia-a desde que, quando era jovem, vivi no Weserstadion uma derrota tardia do Werder contra o Bayern. No dia seguinte, o jornal falava da atitude mia-san-mia do Bayern. Isso ficou-me sempre na memória. Na altura, porém, a postura por trás do mia san mia era mais presente do que a expressão em si.