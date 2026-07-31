Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), revelou a verdadeira dimensão de suas ambições ao apresentar um plano para vender uma fatia do esporte mundial a investidores do setor privado, em uma medida que o autor considera motivo suficiente para afastá-lo e derrubá-lo da presidência da FIFA.

Segundo um artigo do autor Felix Keith, no jornal britânico Mirror, a FIFA, uma organização sem fins lucrativos, arrecadou 13 bilhões de dólares nos últimos quatro anos, mas Infantino a empurrou rumo a mais expansão e mais lucros comerciais, por meio de torneios maiores e mais frequentes, ingressos mais caros e mais entretenimento, celebridades e figuras políticas nas arquibancadas.

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Apesar das polêmicas que marcaram seu mandato — entre elas a recusa de um visto para um árbitro somali, as dificuldades de viagem dos iranianos durante a Copa do Mundo de 2026 e a interferência do presidente norte-americano Donald Trump nos procedimentos disciplinares —, Infantino contou com amplo apoio, já que o Mirror relatou que mais de 200 membros da FIFA apoiaram sua reeleição.

Mas seu plano mais recente provocou ampla revolta, pois Infantino quer criar uma empresa subsidiária avaliada em 20 bilhões de dólares e vender 20% da FIFA Forward Enterprise a investidores por 4,2 bilhões de dólares.

"Suborno explícito"

Segundo reportagens jornalísticas, o grupo de investidores proposto é liderado por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump. Infantino também informou aos membros que cada uma das 211 federações receberá 40 milhões de dólares até janeiro próximo, caso aprove a proposta antes de 19 de setembro, algo que uma fonte descreveu ao jornal Times como um "suborno explícito".

Keith considera que o plano representa uma tentativa ousada de impor a vontade de Infantino, influenciado pelo estilo de Donald Trump, apontando sua aproximação com o presidente norte-americano, incluindo a criação do prêmio da paz na FIFA, além da possibilidade de assumir o cargo de comissário da empresa proposta após deixar a presidência da Federação Internacional.

O autor descreve Infantino como alguém que construiu um "culto à personalidade" em torno de si mesmo, citando sua imagem, seu famoso discurso "hoje eu sinto" e suas longas mensagens aos críticos, e considera que sua vaidade passou a representar um risco real para o futebol mundial.

Keith compara seu projeto ao choque da Superliga Europeia em 2021, conclamando as federações maiores e mais influentes a enfrentarem o plano, ainda que os países menores possam ser atraídos pelas promessas de dinheiro.

Ele considera que a posição da Uefa, da Federação Inglesa e da Concacaf representa um começo promissor para frustrar o projeto, e avalia que derrubar o plano pode levar também à derrubada de Infantino da presidência da FIFA, caso surja um adversário capaz de enfrentá-lo, afirmando que o futebol está à beira de um terreno escorregadio e que é preciso fazer frente à vaidade de Infantino.