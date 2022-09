Mirassol x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes voltam a campo neste domingo (11), pela quarta rodada do Grupo B da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Mirassol recebe o Volta Redonda neste domingo (11), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Com sete pontos, o Mirassol entrará em campo já sabendo se poderá garantir o acesso ou não. Para isso, terá que torcer para o Botafogo-SP vencer a Aparecidense, e vencer o Voltaço para confirmar a classificação.

"Vai ser um jogo muito difícil. O Volta Redonda é um adversário muito duro e a vitória no jogo passado foi muito importante para a nossa caminhada. Agora, estamos trabalhando muito forte, tentando corrigir os erros que cometemos no jogo passado para conquistar novamente os três pontos. Cada jogo tem sido uma decisão, mas domingo, temos a chance de conquistar o acesso a depender da combinação de resultados. O torcedor pode ter certeza que iremos nos doar ao máximo para fazer a nossa parte e, quem sabe, conquistar o tão sonhado acesso", afirmou Rodrigo Sam.

Osman, lesionado, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Matheus Oliveira é a primeira opção do técnico Ricardo Catalá.

Do outro lado, o Volta Redonda, com apenas três pontos, vem de derrota para o Mirassol por 2 a 1 na última rodada.

Escalações:

Escalação do provável MIRASSOL: Darley; Léo Duarte, Luiz Gustavo, Rodrigo Sam e Pará; Daniel, Paulinho e Camilo; Vinícius Mingotti, Matheus Oliveira e Negueba.

Escalação do provável VOLTA REDONDA: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Henrique Silva e Pedrinho; Caio Vitor, Lelê e Igor Bolt.

Desfalques

Mirassol

sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Mauro Gabriel, com entorse no joelho, segue como único desfalque.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: José Maria de Campos Maia – Mirassol, SP

• Arbitragem: RODRIGO JOSÉ PEREIRA (árbitro), BRUNO CESAR CHAVES e KARLA RENATA CAVALCANTI (assistentes), MICHELANGELO MARTINS (quarto árbitro) e GILBERTO RODRIGUES (AVAR)